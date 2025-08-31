5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı

5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmeciler tarafından devreye sokulacağını açıkladı.

İnternet hızının düşüklüğü ve şirketlerin vatandaşlara sunduğu pahalı hizmetler ile sık sık tartışma konusu olduğu mobil iletişim teknolojilerinde trend 5G teknolojisi. Birçok ülkenin geçiş yaptığı 5G teknolojisine Türkiye'nin ne zaman geçeceği belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün konu hakkında bir yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu açıklamasında (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının 31 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydederek, "5G ihalesini 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

İNTERNET HIZININ 10 KAT ARTACAĞI İFADE EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın 3 gündür yanıyor!
Aydın 3 gündür yanıyor!