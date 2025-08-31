5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı

İnternet hızının düşüklüğü ve şirketlerin vatandaşlara sunduğu pahalı hizmetler ile sık sık tartışma konusu olduğu mobil iletişim teknolojilerinde trend 5G teknolojisi. Birçok ülkenin geçiş yaptığı 5G teknolojisine Türkiye'nin ne zaman geçeceği belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün konu hakkında bir yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu açıklamasında (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının 31 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydederek, "5G ihalesini 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

İNTERNET HIZININ 10 KAT ARTACAĞI İFADE EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.