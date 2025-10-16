Türkiye’nin iletişim altyapısında yeni bir dönemi başlatacak 5G frekans tahsisi ihalesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) başladı. 5G teknolojisiyle birlikte, sanayi, hizmet sektörü ve bireysel kullanıcılar için iletişim hızı ve kapasitesinde önemli artışlar bekleniyor. Ayrıca, nesnelerin interneti (IoT) ve makineler arası iletişim (M2M) gibi alanlarda da üretim süreçlerini dönüştürecek yenilikler öngörülüyor.

BTK'de gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde ilk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi.

A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar kapalı teklif verdi.

Sözlü teklif kısmına Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom katıldı. Ancak üç operatör de kapalı zarfta verdiği tekliflerini yükseltmedi.

Böylece 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom vermiş oldu.

En yüksek teklif veren Turkcell, A1 paketini ve bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazandı. Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti.

A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan Vodafone ise 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih etti.

A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu. Böylece 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığı Türk Telekom tarafından alınmış oldu.

Böylece A1, A2 ve A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN DEĞERLİ FREKANSLARDA İLK AŞAMA TAMAMLANDI

ÖDEME KOŞULLARI VE YAPTIRIMLAR

İhaleyi kazanan şirketler, ödemelerini 3 eşit taksitte yapacak.

Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, yıllık yüzde 7,93’ün iki katı oranında gecikme faizi uygulanacak.

Faizli ödeme 30 gün içinde tamamlanmazsa, BTK fesih sürecini başlatabilecek.

5G DÖNEMİ 2026’DA BAŞLAYACAK

Mevcut yetkilendirmeler 30 Nisan 2029’da sona erecek. Bu kapsamda işletmeciler, 5G’ye dahil olabilmek için her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i kadar ek ödeme yapacak.

Türkiye'de 65 milyon kişinin telefonunun 5G teknolojisi ile uyumlu olmadığı biliniyor. Yeni süreçle birlikte telefonların uyumlu hale gelmesi planlanıyor.

Yeni yetkilendirmeler 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Tahsis edilen frekanslar üzerinden 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G hizmetleri sunulmaya başlanacak.

