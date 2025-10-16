65 milyonun telefonunu etkileyecek: 5G ihalesi başladı 3 operatör teklifini verdi

Türkiye, 5G dönemine geçiş için kritik sürece girdi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 5G mobil haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine ilişkin ihale teklif dosyalarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) teslim etti.

ÜÇ OPERATÖR TEKLİFLERİNİ VERDİ

BTK binasında yapılan teslim töreninde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve İhale Komisyonu üyeleri de hazır bulundu.

İhale süreci, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un kapalı tekliflerini sunmasıyla resmen başladı.

11 FREKANSTA REKABET YAŞANACAK

İhale, 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında toplam 400 MHz’lik frekans kaynağı için gerçekleştirilecek.

Her bir frekans paketi için asgari değerler belirlendi; toplamda yaklaşık 2 milyar 125 milyon dolar (KDV hariç) tutarında bir değer söz konusu.

İlk aşamada kapalı teklifler açılacak, ardından açık artırma (sözlü teklif) sürecine geçilecek.

ÖDEME KOŞULLARI VE YAPTIRIMLAR

İhaleyi kazanan şirketler, ödemelerini 3 eşit taksitte yapacak.

Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, yıllık yüzde 7,93’ün iki katı oranında gecikme faizi uygulanacak.

Faizli ödeme 30 gün içinde tamamlanmazsa, BTK fesih sürecini başlatabilecek.

5G DÖNEMİ 2026’DA BAŞLAYACAK

Mevcut yetkilendirmeler 30 Nisan 2029’da sona erecek. Bu kapsamda işletmeciler, 5G’ye dahil olabilmek için her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i kadar ek ödeme yapacak.

Türkiye'de 65 milyon kişinin telefonunun 5G teknolojisi ile uyumlu olmadığı biliniyor. Yeni süreçle birlikte telefonların uyumlu hale gelmesi planlanıyor.

Yeni yetkilendirmeler 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Tahsis edilen frekanslar üzerinden 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G hizmetleri sunulmaya başlanacak.

İhaleye çıkılacak frekanslara ilişkin asgari değerler şöyle: