Brent petrol yükseldi: Akaryakıtta zam var mı?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatları, küresel gelişmeler, kur değişimi ve Brent petrol fiyatlarından etkileniyor. Brent petrol önceki kapanışa göre güne yükselerek başlarken akaryakıtta güncel tabela merak ediliyor. İşte güncel fiyatlar...
Küresel gerilimlerden etkilenen Brent petroldeki değişim ve döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Akaryakıtta tabela en son iki hafta önce değişti. Yeni fiyatlar pompaya yansıdı.
Brent petrolün varil fiyatı 65,97 dolardan işlem görüyor.
İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait akaryakıt tabelası şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.36 TL
Motorin litre fiyatı: 52.07 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.21 TL
Motorin litre fiyatı: 51.95 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.07 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.40 TL
Motorin litre fiyatı: 53.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TLB