Brent petrol yükseldi: Akaryakıtta zam var mı?

Brent petrol yükseldi: Akaryakıtta zam var mı?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatları, küresel gelişmeler, kur değişimi ve Brent petrol fiyatlarından etkileniyor. Brent petrol önceki kapanışa göre güne yükselerek başlarken akaryakıtta güncel tabela merak ediliyor. İşte güncel fiyatlar...

Küresel gerilimlerden etkilenen Brent petroldeki değişim ve döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıtta tabela en son iki hafta önce değişti. Yeni fiyatlar pompaya yansıdı.

Brent petrolün varil fiyatı 65,97 dolardan işlem görüyor.

İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait akaryakıt tabelası şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TLB

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!