Bosch 13 bin kişiyi işten çıkaracak!

Dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi üreticilerinden Bosch, maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar yaklaşık 13 bin çalışanı daha işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, 2023’ten bu yana sürdürdüğü istihdam azaltma programını genişletiyor.

MALİYETLERİ DÜŞÜRME PLANI

Stuttgart yakınlarındaki Gerlingen’de bulunan merkezinden yapılan açıklamada, Bosch’un maliyetleri en kısa sürede düşürmeyi hedeflediği belirtildi. Bu plan yalnızca işçi çıkarmaları değil; aynı zamanda işletme maliyetlerinin azaltılması, tesis yatırımlarının kısılması, lojistik ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasını da içeriyor. Özellikle Almanya’daki mobilite bölümünde yoğunlaşacak işten çıkarmaların sayısının 13 bini bulacağı bildirildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR REKABETİ ARTTIRIYOR

Şirket, kararın arkasında artan uluslararası rekabet ve elektrikli araçlara geçiş sürecini gösterdi. Elektrikli otomobil parçalarının üretiminin, benzinli ve dizel motorlara göre daha az işgücü gerektirdiğini vurgulayan Bosch, bunun tedarik zincirinde köklü değişikliklere yol açtığını ifade etti.

3 bin kişiyi işten çıkaracaklar

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü Stefan Grosch, “Mobilite sektöründe rekabet gücümüzü hızla artırmalı ve maliyetleri kalıcı biçimde azaltmalıyız. Bu hedefi gerçekleştirmek için birçok adım atıyoruz. Ancak ne yazık ki daha önce açıkladığımızdan daha fazla istihdam azaltımını engelleyemiyoruz. Bu karar bizim için son derece acı verici fakat kaçınılmaz” dedi.

BOSCH’UN SATIŞ RAKAMLARI

Bosch’un otomotiv parça satışları 2023 yılında yüzde 0,7 düşerek 55,8 milyar euroya geriledi. Bu yıl için satışlarda yüzde 2 artışla yaklaşık 57 milyar euro hedefleniyor.

Şirketin 2024 yılı sonu itibarıyla dünya genelinde 418 bin çalışanı bulunuyor. Bunların yaklaşık 130 bini Almanya’da görev yapıyor. Bosch; otomotiv parçalarının yanı sıra ev aletleri, elektrikli el aletleri, endüstriyel çözümler ve bina teknolojileri de üretiyor.

2023’TEN BERİ İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Otomotiv devi 470 kişiyi işten çıkaracak

Otomotiv sektöründe jeopolitik gelişmeler, gümrük vergileri ve elektrikli mobiliteye geçişin etkisiyle yaşanan kriz, yedek parça tedarikçilerini sert vurdu. Bosch, 2023’ten bu yana istihdam azaltma politikası yürütüyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca mobilite bölümünde, 4 bin 500’ü Almanya’da olmak üzere toplam 11 bin 600 çalışan işten çıkarılmıştı.

Şirket, 2030 yılına kadar farklı dönemlerde Almanya’daki çeşitli tesislerinde yeni işten çıkarmalar gerçekleştirecek.

SENDİKADAN SERT TEPKİ: “KABUL ETMEYECEĞİZ”

Bosch’un planı çalışanlara duyurulurken, Almanya’nın en büyük sanayi sendikası IG Metall karara tepki gösterdi. Genel İş Konseyi Başkanı Frank Sell şunları kaydetti: