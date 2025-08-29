Otomotiv devi 470 kişiyi işten çıkaracak

Yayınlanma:
Otomotiv devi Ford, Güney Afrika'da 470 çalışanı ile yollarını ayıracağını doğruladı.

Ford Motor Company, Güney Afrika'da 470 çalışanın işten çıkarılacağı yönündeki haberleri teyit etti. Şirket, bu adımın üretim süreçlerini yeniden düzenlemek ve değişen pazar taleplerine daha iyi yanıt verebilmek amacıyla atıldığını duyurdu.

FORD: ÜRETİMİ YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ

Güney Afrika Dayanışma Sendikası, Ford Motor’un ülkedeki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 470’ten fazla çalışanın işine son verileceğini ifade etti. Sendikanın verdiği bilgilere göre; Pretoria'daki Silverton montaj tesisinde 391 üretim çalışanı, Gqeberha'daki Struandale motor fabrikasında 73 personel ve 10 idari çalışan işten çıkarılacak.

Ford Motor Company of Southern Africa tarafından yapılan yazılı açıklamada, her iki üretim tesisinde operasyonel düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket yetkilileri, alınan kararların üretim verimliliğini artırmak ve küresel pazarın değişken taleplerine karşılık verebilmek adına hayata geçirildiğini ifade etti.

Ford açıklamasında, “Bu organizasyonel değişiklikler, üretim süreçlerimizi iyileştirme ve pazarın evrilen ihtiyaçlarına daha etkili şekilde yanıt verme çabalarımızın bir parçasıdır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

