Borsanın bir yıllık bilançosu belli oldu: Bir şirket yüzde 2 binin üzerinde kazandırdı!

Geçtiğimiz bir yıllık süreçte bazı hisseler yatırımcısına servet kazandırarak yüzde 2 binin üzerinde astronomik primler yaparken, bazı şirketler ise büyük çöküşler yaşayarak yatırımcısının sermayesini neredeyse tamamen eritti.

Piyasadaki bu keskin ayrışma, borsa tarihindeki en büyük getiri ve kayıp makaslarından birini ortaya koydu.

GIDA VE HOLDİNG HİSSELERİNDEN TARİHİ KAZANÇ REKORU

Yıllık getiri tablosuna bakıldığında Borsa İstanbul'un açık ara şampiyonu Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. oldu. Şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 2024,63 oranında inanılmaz bir yükseliş kaydederek adeta bir rekora imza attı.

Gündoğdu Gıda'yı çok yakından takip eden Hedef Holding A.Ş. ise yatırımcısına son bir senede yüzde 1797,23 değer kazancı sunarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

Üçüncü sırada yer alan Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. yüzde 1446,16’lık bir yıllık büyüme performansıyla teknoloji sektöründeki yerini sağlamlaştırdı.

Yüksek getiri kervanına katılan bir diğer şirket olan Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. yüzde 1392,06 kazandırırken, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. de yüzde 1318,03 değer artış oranıyla son bir senede yüzde binin üzerinde getiri sağlayan şanslı hisseler arasına adını yazdırdı.

GAYRİMENKUL VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜ DE YÜZÜ GÜLDÜRDÜ

Borsada son bir yılda adından sıkça söz ettiren Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yüzde 1047,07 oranında bir değer artışı yakalayarak binlik seriyi devam ettiren hisseler arasında yer aldı.

Listenin devamında ise sanayi, denizcilik ve faktoring sektörlerindeki hareketlilik dikkat çekti.

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. yıllık yüzde 898,06 kazançla yatırımcısını memnun ederken, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 841,56, Creditwest Faktoring A.Ş. yüzde 796,74 ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. yüzde 731,63 senelik değer kazanç oranlarıyla en fazla prim yapan ilk 10 şirket arasındaki yerlerini aldı.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSEDEN YÜZDE 85'LİK ÇÖKÜŞ

Madalyonun diğer yüzünde ise son bir senede yatırımcısını çok ciddi zarara uğratan ve büyük çöküş yaşayan şirketler yer aldı. Yıllık bazda en çok kaybettiren hisselerin zirvesine Derlüks Yatırım Holding A.Ş. oturdu.

Hissedeki yıllık kayıp oranı yüzde 85,81 gibi çok ağır bir seviyede gerçekleşti. Derlüks’ün ardından gelen Borlease Otomotiv A.Ş. yüzde 77,52 değer kaybederken, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 73,50, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. ise yüzde 71,36 düşüşle senelik bazda en fazla hasar alan şirketler oldu.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ERİYEN DİĞER DEV ŞİRKETLER

Zarar listesinin devamında gayrimenkul, seramik ve enerji şirketleri ağırlıklarını hissettirdi. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinde yaşanan değer kaybı yüzde 63,72'yi bulurken, Uşak Seramik Sanayi A.Ş. yüzde 58,35, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. yüzde 57,46, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. yüzde 56,41 ve son olarak Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. yüzde 53,76'lık düşüş oranlarıyla yatırımcısına bir yılda yüzde 50'den fazla kayıp yaşatan şirketler listesini tamamladı.

Analistler, son bir yılda yaşanan bu olağanüstü oynaklığın, hisse seçiminde sektörel temel analizlerin ne kadar hayati bir önem taşıdığını bir kez daha kanıtladığını vurguluyor.