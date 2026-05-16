Borsada yüzyılın halka arzı!

Daha önce Elon Musk’ın haziran sonundaki doğum günü civarında yapılması planlanan halka arzın, bürokratik süreçlerin hızla tamamlanmasıyla öne çekildiği belirtildi.

Reuters’ın ulaştığı kaynaklara göre, SEC incelemelerinin beklenenden hızlı tamamlanması üzerine şirket, halka arz takvimini öne çekerek 12 Haziran gibi yakın bir tarihte piyasaya sunulmayı planlıyor.

Taslak takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:

Gelecek Çarşamba: Şirketin resmi izahname dosyasının kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

4 Haziran: Yatırımcı tanıtım süreci (roadshow) resmen başlayacak.

11 Haziran: Hisse satışlarının ilk etabının gerçekleşmesi öngörülüyor.

12 Haziran: Şirketin "SPCX" koduyla Nasdaq borsasında resmen işlem görmeye başlaması planlanıyor.

75 MİLYAR DOLARLIK FON HEDEFİ VE TARİHİ DEĞERLEME

SpaceX'in bu hamlesi, halka arz piyasalarında tüm dengeleri değiştirebilecek büyüklükte. Öne çıkan finansal beklentiler şunlar:

Hedeflenen Kaynak: Şirket, halka arz yoluyla piyasadan yaklaşık 75 milyar dolar fon toplamayı amaçlıyor.

Piyasa Değerlemesi: SpaceX’in borsaya 1,75 trilyon dolarlık rekor bir değerleme üzerinden açılması bekleniyor. Bu rakam gerçekleştiğinde, dünya finans tarihinin en büyük halka arzı tescillenmiş olacak.

Değer Değişimi: Şirketin değeri, şubat ayında Musk’ın yapay zeka girişimi xAI ile birleşmesi sırasında belirlenen 1,25 trilyon dolarlık değerlemesini kısa sürede 500 milyar dolar yukarı taşımış durumda.

NASDAQ İÇİN DEV STRATEJİK ZAFER

SpaceX’in New York Borsası (NYSE) yerine teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq’ı tercih etmesi, borsalar arası rekabette tarihi bir kazanım olarak yorumlanıyor. Şirketin amiral gemisi endekslerden Nasdaq-100’e hızla dahil olmayı hedeflediği belirtilirken, Nasdaq’ın da dev piyasa değerine sahip şirketlerin endekse girişini kolaylaştıran "hızlı giriş" kurallarını yakın zamanda devreye aldığı hatırlatıldı.

HALKA ARZ PİYASASINA CAN SUYU OLABİLİR

Son yıllarda gümrük tarifeleri, jeopolitik gerilimler, küresel savaş atmosferi ve yüksek faiz döngüsü nedeniyle oldukça sönük ve baskı altında geçen ABD halka arz piyasasının, SpaceX hamlesiyle birlikte yeniden canlanması ve küresel sermaye akışlarında yeni bir dönem başlatması bekleniyor.