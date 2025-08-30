Borsa İstanbul'da kritik karar: Devre kesecekler!

Borsa İstanbul'da kritik karar: Devre kesecekler!
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da devre kesici işlemlerle ilgili kritik bir değişikliğe gidildi. BIST 100 endeksinde yüzde 6 ve üzeri düşüş olursa devre kesici işlem uygulanacak.

Borsa İstanbul, devre kesici mekanizmasında önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeler, 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ ARTIK TEK AŞAMALI

BIST 100 Endeksi'nin, gün içi işlemlerde bir önceki kapanış değerine kıyasla yüzde 6 ve üzeri düşüş yaşaması durumunda, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) artık tek aşamalı şekilde devreye alınacak. Mevcut uygulamada, yüzde 5 ve yüzde 7’lik iki ayrı düşüş eşiğinde devreye giren bu sistem, yeni düzenlemeyle birlikte sadeleştirildi.

DEVRE KESİCİ SÜRELERİ KISALTILIYOR

Pay piyasasında işlem gören bazı sıralar için uygulanan devre kesici süresi azaltıldı. Özellik kodları ".E", ".F1", ".F2", ".S1", ".G" olan sıralarda devreye giren 20 dakikalık duraklama süresi 10 dakikaya indirildi. Benzer şekilde, ".V", ".C", ".F", ".R", ".BE", ".AOF" kodlu sıralar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören pay ve pay endeksine dayalı sözleşmelerdeki 30 dakikalık kesinti süresi de 20 dakikaya düşürüldü.

YUKARI ADIM KURALI İÇİN EŞİK DEĞİŞTİ

Açığa satış yapılabilen hisselerde geçerli olan yukarı adım kuralı için referans alınan BIST 100 Endeksi’nin düşüş eşiği de güncellendi. Daha önce yüzde 3 olarak uygulanan eşik, yüzde 2 seviyesine çekildi. Bu değişiklikle birlikte, yukarı adım kuralı seans sonuna kadar daha erken devreye girecek.

KAPANIŞ ÖNCESİ DEVRE KESİCİ UYGULAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sürekli işlem seansının sona ermesinden önce, yani saat 17.30'dan itibaren (önceki uygulamada 17.00), Endekse Bağlı Devre Kesici’nin devreye girmesi durumunda işlemler durdurularak kapanış seansıyla devam edecek. Bu düzenleme, işlem saatlerine daha esnek bir yapı kazandırmayı hedefliyor.

VİOP'TA YENİ SEANS BAŞLANGIÇ SAATİ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda, EBDKS'nin saat 17.30'dan sonra devreye alınması halinde, pay ve pay endeksine dayalı sözleşmelerde işlemler saat 18.08’de VIOP_SUREKLI_MZYD seansıyla tekrar başlatılacak.

PAY BAZINDA DEVRE KESİCİ SONRASI 10 DAKİKALIK EMİR TOPLAMA

Yapılan bir diğer değişiklik de emir toplama süresine ilişkin oldu. Pay piyasasında, sürekli işlem yöntemiyle işlem gören tüm paylar için, devre kesici sonrası uygulanacak emir toplama süresi 10 dakika olarak belirlendi. Bu süre boyunca emirler toplanacak ve ardından işlemler yeniden başlayacak.

