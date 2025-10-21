Borsa İstanbul'da ilk yarı kötü geçti

Borsa İstanbul'da, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 51,18 puan altına inen BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kaybetti. Toplam işlem hacmi 48,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da yatırımcı azaldı, kayıp derinleşti

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi ise yüzde 0,32 oranında yükseliş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile spor olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 1,26 düşüşle ulaştırma oldu.

YATIRIMCILARIN ODAĞI ABD-ÇİN HABERLERİNDE

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticari gelişmelere ilişkin haber akışına odaklanmayı sürdürdü. Bu atmosferde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını negatif bölgede tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle günün geri kalanında kamu kurumlarına ait veri akışının bulunmayacağını, dünya genelinde de veri gündeminin sakin olacağını ifade etti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, 10.300 ve 10.200 puan seviyeleri destek, 10.550 ve 10.650 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.