Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,70 artışla 10.484,39 puandan tamamladı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 275,63 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 146,5 milyar liraya ulaştı.

Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 4,78, holding endeksi ise yüzde 1,55 oranında yükseldi. Günün en çok değer kazanan sektörü yüzde 4,90 artışla sigorta olurken, tek kayıp yaşayan sektör yüzde 0,55 düşüşle turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını artırırken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olası faiz indirimlerine ilişkin iyimser hava endeksin alıcılı seyretmesini sağladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya’da açıklanacak makine siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının izleneceğini belirtti. ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle veri akışının sınırlı olacağına dikkat çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

