Bölgesel asgari ücret mi geliyor?

Geçim derdiyle boğuşan milyonlarca asgari ücretli, insanca yaşanacak bir zam beklerken iş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi geldi.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Antalya'da düzenlenen zirvede konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, "bölgesel asgari ücret" uygulamasının tartışmaya açılması gerektiğini savundu. Sönmez ayrıca, finansmana erişimdeki zorlukların KOBİ'leri nefessiz bıraktığını vurguladı.

2026 asgari ücreti için görüşmeler başlıyor: Pazarlık bu rakamlar arasında olacak!

Bu yıl "Küresel Kırılma Döneminde Türkiye" temasıyla Antalya’da gerçekleştirilen 26. İş Dünyası Zirvesi, patronların 2026 beklentilerine ve taleplerine sahne oldu. Toplantının en dikkat çekici ve tartışmalı başlığı ise asgari ücret oldu.

Zirvede kürsüye çıkan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, rekabet gücünün artırılması için sektörel ve bölgesel teşviklerin şart olduğunu belirtti. Sönmez, bu kapsamda "bölgesel asgari ücretin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini" vurgulayarak, iş dünyasının yeni dönemdeki stratejisini açık etti. Bu talep, halihazırda düşük ücretlerle geçinmeye çalışan Anadolu'daki emekçiler için "daha düşük maaş" tehlikesi anlamına geliyor.

FİNANSMAN NEREDEYSE DURMA NOKTASINDA

Ekonomideki sıkılaşma politikalarının faturasının ağır olduğunu belirten Sönmez, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) üzerinde ciddi bir baskı oluştuğunu ifade etti. Finansmana erişimin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyen Sönmez, faiz-maliyet dengesinin sağlanması ve vadelerin uzatılmasının zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

VERGİ ADALETSİZLİĞİ VE TEKNOLOJİ AÇIĞI

Vergi yükünün adil dağıtılmadığına da dikkat çeken Sönmez, Türkiye’nin dış ticaret açığının aslında bir "teknoloji açığı" olduğunu savundu. AR-GE harcamalarında Avrupa ortalamasının gerisinde kalındığını belirten TÜRKONFED Başkanı, finansal istikrarda kademeli bir iyileşmeyi ancak 2026 sonuna doğru beklediklerini sözlerine ekledi.

"KÜRESEL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORUZ"

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Mustafa Cengiz ise Türkiye’nin küresel dönüşüm sürecinde geride kaldığını belirtti.

Daha kararlı stratejiler uygulanması çağrısında bulunan Cengiz, enerji, veri ve teknoloji alanlarında erken pozisyon almanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin Avrupa'nın teknolojik üssü olma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Cengiz, kadınların ve gençlerin üretime katılımının stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.