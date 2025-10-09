Boeing hayali suya mı düştü? THY'den açıklama geldi

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası Türk Hava Yolları'nın (THY) 225 Boeing uçak alacağını açıklamıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Boeing alım sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Stockholm’de düzenlenen yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bolat, motor üreticisi CFM ile Boeing 737 MAX siparişleri için görüşmelerin sürdüğünü, anlaşma sağlanamaması durumunda Airbus’a yönelinebileceğini söyledi.

BOEING 777X SİPARİŞİ İÇİN DOĞRU ZAMAN BEKLENİYOR

Bolat, Boeing 777X uçaklarıyla ilgili hâlâ ilgilendiklerini belirterek, siparişler için doğru zamanı beklediklerini, acelelerinin olmadığını ifade etti.

CFM GÖRÜŞMELERİNDE KATEDİLECEK MESAFE KALDI

Başkan Bolat, CFM ile yapılan görüşmelerin başlangıcında taraflar arasında mesafenin oldukça fazla olduğunu hatırlattı ve maliyet konusunda hâlâ kat edilmesi gereken bir yol bulunduğunu vurguladı.

AIRBUS ALTERNATİFİ MASADA

CFM ile anlaşma sağlanamaması halinde, THY’nin Boeing 737 MAX yerine Airbus uçaklarına yönelebileceği bildirildi.