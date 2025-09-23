CHP’den Boeing çıkışı: Erdoğan'a "diplomasiye ihanet" tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Türk Hava Yolları'nın (THY) milyarlarca dolarlık Boeing siparişi vereceği iddialarını sert bir dille eleştirdi. Karasu, bu hamlenin Türkiye'nin çıkarlarının "bir kişinin şahsi iktidar hesaplarına peşkeş çekilmesi" anlamına geldiğini savundu.

"DİPLOMASİYE VE VİCDANLARA İHANETTİR"

Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçak siparişinin THY'nin aylar önce açıkladığı stratejik planın bir parçası olduğunu, ancak şimdi Erdoğan tarafından ABD Başkanı'ndan randevu koparmak için bir koz olarak kullanıldığını iddia etti. Bu durumu ağır bir dille eleştiren Karasu, şunları söyledi:

"Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında bu konuyu gündeme getirip ABD Başkanı'ndan randevu alması, Türkiye'nin çıkarlarının bir kişinin şahsi iktidar hesaplarına nasıl peşkeş çekildiğinin kanıtıdır. Gazze'de akan kanı, Filistin halkının dramını anlatmak yerine; ABD'den randevu alabilmek için Boeing sözü vermek hem diplomasiye hem de vicdanlara ihanettir."

"THY ÖZEL ŞİRKETSE ANLAŞMAYI NEDEN CUMHURBAŞKANI İMZALAYACAK?"

THY yönetiminin 2028 yılına kadar filoyu 631 uçağa çıkarma hedefini açıklarken bu devasa siparişin akıbeti hakkında neden sessiz kaldığını soran Karasu, anlaşmanın arkasındaki siyasi pazarlığa dikkat çekti. Karasu, iktidara şu soruları yöneltti:

2028'de uçak sayısını 631'e çıkarmayı hedeflediğinizi açıklarken, ABD'ye verilen siparişin akıbetini neden açıklamadınız?

Ayrıca, bu uçakların siparişi verilecekse, özel bir şirket olan THY'nin uçak alım anlaşmasını neden Cumhurbaşkanı imzalayacak?

THY, Türkiye-Amerika ilişkileri daha iyi olsun diye bu siparişi vermiyor. Zaten köprüde, otoyolda, havalimanında milletin cebinden milyarlarca dolar garanti ödemesiyle kaynakları tüketen iktidar, şimdi de dış politikada uçak siparişi üzerinden pazarlık yapıyor. Yoksa, Erdoğan canlı yayında çıksın, şov yapsın diye mi THY siparişini bekletti?

"MİLLETİN ALIN TERİ PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ"

Karasu, parası ödendiği halde teslim alınamayan F-35 savaş uçakları ve bir türlü sonuçlanamayan F-16 tedarik sürecini de hatırlatarak, iktidarın öncelikle bu konularda halka hesap vermesi gerektiğini belirtti. Açıklamasını, "ABD Başkanı Trump'ın gönlünü hoş etmek için milletin alın teri, hiç kimsenin çıkarına peşkeş çekilemez" sözleriyle tamamlayan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Parası ödendiği halde yıllardır teslim alınamayan F-35 leri ve bir türlü siparişini kesinleştiremedikleri F-16 savaş uçakları bu defa alınabilecek mi? Çıksın, önce bunları açıklasın. Bu milletin alın teri, Erdoğan'ın koltuk uğruna verdiği gizli sözlerin bedeli olamaz. Halktan saklanan her sözün, her kuruşun hesabını soracağız."