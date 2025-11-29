Black Friday'de milyarlarca dolar harcandı

ABD’de sınırlı süreli indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma, bu yıl dijital alışverişte güçlü bir yükselişe sahne oldu. Adobe Analytics’in verilerine göre tüketiciler yalnızca çevrim içi alışverişte 11,8 milyar dolarlık harcama yaparak geçen yıla göre yüzde 9 artış kaydetti.

Efsane Cuma’dan bir gün önce kutlanan Şükran Günü’nde de çevrim içi harcamalar 6,4 milyar dolara ulaştı.

Dijital alışverişe yönelişte yapay zekâ destekli e-ticaret sistemleri dikkat çekti. Bu alandaki trafik, geçen yıla kıyasla yüzde 805 gibi olağanüstü bir artış gösterdi.

Mastercard SpendingPulse verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Buna göre Efsane Cuma’da toplam perakende satışlar geçen yıla oranla yüzde 4,1 yükseldi.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği tahminlerine göre ülkede "tatil sezonu" satışlarının bu yıl ilk kez 1 trilyon doları aşması bekleniyor.