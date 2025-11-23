Zara çalışanları Black Friday'e resti çekti!

Ana şirket Inditex bünyesindeki Avrupa Çalışma Konseyi, yedi farklı ülkede gerçekleştirilecek eylemlerin temel gerekçesinin, yürürlükten kaldırılan kâr paylaşım planının yeniden hayata geçirilmesi olduğunu duyurdu.

Bu da 'Kasım İndirimi'! 44 bin liralık ürün 61 bin liraya indirime girdi!

İspanya merkezli sendika CCOO (İşçi Komisyonları), 28 Kasım tarihinde Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Lüksemburg ile koordineli bir şekilde harekete geçileceğini açıkladı. Sendika, söz konusu ülkelerin metropollerinde bulunan Zara mağazaları önünde kitlesel gösteriler düzenleneceğini bildirdi.

"PANDEMİDEN SONRA PLAN KALDIRILDI" İDDİASI

Reuters’a demeç veren Inditex CCOO temsilcisi Rosa Galan, şirketin geçmişte çalışanlar için bir kâr paylaşım modeline sahip olduğunu, fakat pandemi süreciyle birlikte bu uygulamanın sona erdirildiğini ifade etti.

Zara, Bershka, Mango'ya kötü haber: İflas etti

Galan, taleplerini şu sözlerle dile getirdi: "Çalışanlarının emeği sayesinde büyük karlar elde eden bir şirketin, bu karları adil bir şekilde dağıtmasını bir kez daha talep ediyoruz"

Dünyanın en büyük halka açık hızlı moda perakendecisi konumundaki Inditex, salgın sonrası dönemde satış rakamlarında büyük bir ivme yakalarken, şirket hisseleri de son üç yıl içerisinde değerini ikiye katladı.

Perakendeciler açısından Kara Cuma ve takip eden haftalar, hem tüketicileri mağazalara çekmek hem de yeni tatil koleksiyonlarına yer açmak adına hayati önem taşıyor. Diğer taraftan perakende emekçileri de bu kritik dönemi, çalışma koşulları ve ücretlerle ilgili taleplerini kamuoyuna duyurmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

İSPANYA PROTESTOSU SONUÇ GETİRMİŞTİ

Benzer bir süreç 2022 yılında da yaşanmıştı. Kara Cuma arifesinde İspanya’daki Zara personeli, daha yüksek ücret talebiyle eylemler düzenlemişti. Bu protestoların ardından geçen üç aylık sürenin sonunda Inditex yönetimi, ülke genelindeki mağaza çalışanlarının maaşlarına yüzde 20 oranında zam yapmayı kabul etmişti.