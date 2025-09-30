BIST100 11 bin puanın üzerinde seyrediyor

Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 11.012,12 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 36 puan gerileyen endekste işlem hacmi 133,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi ise yüzde 0,05 oranında yükseldi. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kayıp yaşayan yüzde 8,33 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

ABD’de bütçe krizi nedeniyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişeler küresel piyasaları baskılarken, BIST 100 endeksi de bu görünümle günü negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, işsizlik oranı ağustosta yüzde 8,5’e yükseldi. Aynı dönemde ihracat yıllık bazda yüzde 1,2 düşüşle 21 milyar 729 milyon dolara, ithalat ise yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 940 milyon dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi PMI verisinin, yurt dışında ise küresel PMI verilerinin, ayrıca Avro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de ise ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puan destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

