Bire 118 lira sınırını geçti ama alım satımı yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), günlük olarak yayımladığı kurların yanı sıra, doğrudan alım satıma konu olmayan ancak bilgi amaçlı takip edilen dövizlerin kur tablosunu paylaştı.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik sürerken, yayımlanan listede Türk Lirası karşısındaki değeri 100 liranın üzerine çıkan para birimleri göze çarptı. Özellikle Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkelerinin para birimleri, Türk Lirası karşısında ulaştıkları değerle listenin en üst sırasında yer aldı.

BAHREYN DİNARI BİRE 118 LİRA SINIRINI GEÇTİ AMA ALIM SATIMI YOK

Merkez Bankası’nın yayımladığı bilgi amaçlı kur tablosuna göre, listenin en değerli birimi Bahreyn Dinarı (BHD) oldu. Alım satıma konu olmayan bu birimin Türk Lirası karşılığı 118,88 TL olarak belirlendi.

Bahreyn Dinarı’nı, yine yüksek bir değerle 116,45 TL seviyesinden işlem gören Umman Riyali (OMR) izledi.

Listenin üçüncü sırasında ise 63,23 TL ile Ürdün Dinarı (JOD) yer alarak dikkat çekti.

SİNGAPUR VE YENİ ZELANDA DOLARLARI DA LİSTEDE

Alım satım dışı bırakılan dövizler arasında sadece Ortadoğu birimleri değil, gelişmiş ekonomilerin kurları da yer buldu. Tabloya göre;

Singapur Doları (SGD): 35,27 TL

Yeni Zelanda Doları (NZD): 26,38 TL

Bosna Hersek Markı (BAM): 26,90 TL

İsrail Şekeli (ILS): 14,97 TL

Polonya Zlotisi (PLN): 12,46 TL seviyelerinden kaydedildi.

Yıl sonu dolar/TL ne kadar olur? Dev banka açıkladı

EN DEĞERSİZ PARALAR VİETNAM DONGU VE ENDONEZYA RUPİSİ

Tablonun en alt sırasında ise Türk Lirası karşısında kuruşun dahi altında kalan para birimleri yer aldı. Bilgi amaçlı tabloda yer alan en düşük değerli birimler şu şekilde sıralandı:

Vietnam Dongu (VND): 0,00170 TL

Endonezya Rupisi (IDR): 0,00261 TL

Özbekistan Somu (UZS): 0,00371 TL

Irak Dinarı (IQD): 0,03423 TL

Arjantin Pesosu (ARS): 0,03285 TL

Işıltısı hiç sönmüyor! Mücevher değil: Tek bir parçası 1000 altın ediyor

TCMB tarafından yayımlanan bu veriler, bankalarda doğrudan döviz işlemi yapılamayan ancak uluslararası finansal raporlamalar ve bilgi amaçlı değerlendirmeler için temel alınan kur seviyelerini gösteriyor.

Alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunun tamamı şöyle: