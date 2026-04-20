Bire 118 lira sınırını geçti ama alım satımı yok

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. Listede bire 118 lira sınırını Bahreyn dinarı en pahalı para birimi olarak dikkat çekerken Umman Riyali ve Ürdün Dinarı onu takip etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), günlük olarak yayımladığı kurların yanı sıra, doğrudan alım satıma konu olmayan ancak bilgi amaçlı takip edilen dövizlerin kur tablosunu paylaştı.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik sürerken, yayımlanan listede Türk Lirası karşısındaki değeri 100 liranın üzerine çıkan para birimleri göze çarptı. Özellikle Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkelerinin para birimleri, Türk Lirası karşısında ulaştıkları değerle listenin en üst sırasında yer aldı.

BAHREYN DİNARI BİRE 118 LİRA SINIRINI GEÇTİ AMA ALIM SATIMI YOK

Merkez Bankası’nın yayımladığı bilgi amaçlı kur tablosuna göre, listenin en değerli birimi Bahreyn Dinarı (BHD) oldu. Alım satıma konu olmayan bu birimin Türk Lirası karşılığı 118,88 TL olarak belirlendi.

bire-118-lira-sinirini-gecti-ama-alim-satimi-yok-2.jpg

Bahreyn Dinarı’nı, yine yüksek bir değerle 116,45 TL seviyesinden işlem gören Umman Riyali (OMR) izledi.

bire-118-lira-sinirini-gecti-ama-alim-satimi-yok-3.jpg

Listenin üçüncü sırasında ise 63,23 TL ile Ürdün Dinarı (JOD) yer alarak dikkat çekti.

bire-118-lira-sinirini-gecti-ama-alim-satimi-yok-4.jpg

SİNGAPUR VE YENİ ZELANDA DOLARLARI DA LİSTEDE

Alım satım dışı bırakılan dövizler arasında sadece Ortadoğu birimleri değil, gelişmiş ekonomilerin kurları da yer buldu. Tabloya göre;

  • Singapur Doları (SGD): 35,27 TL
  • Yeni Zelanda Doları (NZD): 26,38 TL
  • Bosna Hersek Markı (BAM): 26,90 TL
  • İsrail Şekeli (ILS): 14,97 TL
  • Polonya Zlotisi (PLN): 12,46 TL seviyelerinden kaydedildi.

EN DEĞERSİZ PARALAR VİETNAM DONGU VE ENDONEZYA RUPİSİ

Tablonun en alt sırasında ise Türk Lirası karşısında kuruşun dahi altında kalan para birimleri yer aldı. Bilgi amaçlı tabloda yer alan en düşük değerli birimler şu şekilde sıralandı:

  • Vietnam Dongu (VND): 0,00170 TL
  • Endonezya Rupisi (IDR): 0,00261 TL
  • Özbekistan Somu (UZS): 0,00371 TL
  • Irak Dinarı (IQD): 0,03423 TL
  • Arjantin Pesosu (ARS): 0,03285 TL

TCMB tarafından yayımlanan bu veriler, bankalarda doğrudan döviz işlemi yapılamayan ancak uluslararası finansal raporlamalar ve bilgi amaçlı değerlendirmeler için temel alınan kur seviyelerini gösteriyor.

Alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunun tamamı şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03285
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.55233
BHDBAHREYN DİNARI118.8800
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.36541
BAMBOSNA HERSEK MARKI26.9089
BWPBOTSVANA PULASI3.3559
BRLBREZİLYA REALİ9.0002
DZDCEZAYİR DİNARI0.33921
CZKÇEK KORUNASI2.1725
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00261
MADFAS DİRHEMİ4.8503
PHPFİLİPİN PESOSU0.74922
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI2.7443
GELGÜRCİSTAN LARİSİ16.6985
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.48171
HKDHONG KONG DOLARI5.7242
IQDIRAK DİNARI0.03423
ISKİZLANDA KRONU0.36844
KESKENYA ŞİLİNİ0.34729
COPKOLOMBİYA PESOSU0.01246
LYDLİBYA DİNARI7.0767
HUFMACAR FORİNTİ0.14575
MKDMAKEDONYA DİNARI0.85572
MYRMALEZYA RİNGGİTİ11.3436
MXNMEKSİKA PESOSU2.5857
EGPMISIR LİRASI0.86222
MDLMOLDOVA LEYİ2.6189
NADNAMİBYA DOLARI2.7442
NGNNİJERYA NAİRASI0.03331
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00371
PENPERU YENİ SOLU13.0587
PLNPOLONYA ZLOTİSİ12.4644
RSDSIRP DİNARI0.44948
SGDSİNGAPUR DOLARI35.2758
SDGSUDAN POUNDU0.07470
SYPSURİYE LİRASI0.38819
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ2.7457
THBTAYLAND BAHTI1.3985
TNDTUNUS DİNARI15.5028
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI12.8102
UAHUKRAYNA HRYVNASI1.0136
OMRUMMAN RİYALİ116.4546
JODÜRDÜN DİNARI63.2378
VNDVİETNAM DONGU0.00170
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ14.9706
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.4249
NZDYENİ ZELANDA DOLARI26.3813

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

