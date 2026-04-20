Bire 118 lira sınırını geçti ama alım satımı yok
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), günlük olarak yayımladığı kurların yanı sıra, doğrudan alım satıma konu olmayan ancak bilgi amaçlı takip edilen dövizlerin kur tablosunu paylaştı.
Döviz piyasalarındaki hareketlilik sürerken, yayımlanan listede Türk Lirası karşısındaki değeri 100 liranın üzerine çıkan para birimleri göze çarptı. Özellikle Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkelerinin para birimleri, Türk Lirası karşısında ulaştıkları değerle listenin en üst sırasında yer aldı.
BAHREYN DİNARI BİRE 118 LİRA SINIRINI GEÇTİ AMA ALIM SATIMI YOK
Merkez Bankası’nın yayımladığı bilgi amaçlı kur tablosuna göre, listenin en değerli birimi Bahreyn Dinarı (BHD) oldu. Alım satıma konu olmayan bu birimin Türk Lirası karşılığı 118,88 TL olarak belirlendi.
Bahreyn Dinarı’nı, yine yüksek bir değerle 116,45 TL seviyesinden işlem gören Umman Riyali (OMR) izledi.
Listenin üçüncü sırasında ise 63,23 TL ile Ürdün Dinarı (JOD) yer alarak dikkat çekti.
SİNGAPUR VE YENİ ZELANDA DOLARLARI DA LİSTEDE
Alım satım dışı bırakılan dövizler arasında sadece Ortadoğu birimleri değil, gelişmiş ekonomilerin kurları da yer buldu. Tabloya göre;
- Singapur Doları (SGD): 35,27 TL
- Yeni Zelanda Doları (NZD): 26,38 TL
- Bosna Hersek Markı (BAM): 26,90 TL
- İsrail Şekeli (ILS): 14,97 TL
- Polonya Zlotisi (PLN): 12,46 TL seviyelerinden kaydedildi.
EN DEĞERSİZ PARALAR VİETNAM DONGU VE ENDONEZYA RUPİSİ
Tablonun en alt sırasında ise Türk Lirası karşısında kuruşun dahi altında kalan para birimleri yer aldı. Bilgi amaçlı tabloda yer alan en düşük değerli birimler şu şekilde sıralandı:
- Vietnam Dongu (VND): 0,00170 TL
- Endonezya Rupisi (IDR): 0,00261 TL
- Özbekistan Somu (UZS): 0,00371 TL
- Irak Dinarı (IQD): 0,03423 TL
- Arjantin Pesosu (ARS): 0,03285 TL
TCMB tarafından yayımlanan bu veriler, bankalarda doğrudan döviz işlemi yapılamayan ancak uluslararası finansal raporlamalar ve bilgi amaçlı değerlendirmeler için temel alınan kur seviyelerini gösteriyor.
Alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunun tamamı şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.03285
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.55233
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|118.8800
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.36541
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|26.9089
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|3.3559
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|9.0002
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.33921
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|2.1725
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00261
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|4.8503
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.74922
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|2.7443
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|16.6985
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.48171
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|5.7242
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.03423
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.36844
|KES
|KENYA ŞİLİNİ
|0.34729
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.01246
|LYD
|LİBYA DİNARI
|7.0767
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.14575
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.85572
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|11.3436
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|2.5857
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.86222
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|2.6189
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|2.7442
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.03331
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00371
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|13.0587
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|12.4644
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.44948
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|35.2758
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.07470
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.38819
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|2.7457
|THB
|TAYLAND BAHTI
|1.3985
|TND
|TUNUS DİNARI
|15.5028
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|12.8102
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|1.0136
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|116.4546
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|63.2378
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00170
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|14.9706
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|1.4249
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|26.3813