Bir yıllık iletişim maliyeti 27 bin lirayı aştı!

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), geleneksel "Haberleşme Giderleri Analizi" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verileri ışığında hazırlanan rapora göre; sabit telefon, genişbant internet ve 4 GSM hattı kullanan 4 kişilik bir ailenin yıllık toplam harcaması 2025 yılında 27.556 TL'ye ulaştı.

YILLIK HABERLEŞME MALİYETİ YÜZDE 47 ARTTI

Haberleşme giderlerindeki tırmanış rakamlara net bir şekilde yansıdı. 2024 yılında 18.744 TL olan yıllık maliyet, 2025'te 27.556 TL'ye fırlayarak yüzde 47'lik bir artış gösterdi.

Bu tutarın detayları ise şöyle şekillendi:

Hizmet Bedelleri: 21.197 TL

Zorunlu İletişim Vergileri: 6.360 TL

VERGİLER TOPLAM HARCAMANIN YÜZDE 23’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

2025 yılı verileri incelendiğinde, haberleşme harcamalarının yaklaşık yüzde 23’lük kısmının doğrudan vergilere gittiği görülüyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), hem tüketicilerin erişimini kolaylaştıracak hem de işletmecilerin yatırım gücünü koruyacak dengeli bir maliyet yapısının sürdürülebilirlik için şart olduğunu vurguladı.

ASGARİ ÜCRETE ORANI ARTTI

Haberleşme hizmetlerinin yıllık asgari ücret geliri içindeki payı 2025'te yüzde 8,83 seviyesine yükseldi. 2016 yılında sadece hizmet bedelinin gelire oranı yüzde 13,48 iken, bugün toplam yükün bu seviyenin altında kalmasına rağmen, bir önceki yıla göre yaşanan artış dikkat çekti. 2024 yılında yüzde 7,81 olan bu oran, 2025'te 1 puan artarak hane üzerindeki yükün ağırlaştığını belgeledi.

2026’DA MALİYETLERİN ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre 2026 yılı, enflasyon, enerji fiyatları ve altyapı yatırımları nedeniyle daha yüksek faturalara gebe.

Telefon tarifelerine zam geldi!

Özellikle 5G teknolojisinin hayatımıza girişiyle birlikte veri kullanımının artması beklenirken, Türkiye'deki yüksek mobil cihaz fiyatları da teknolojiye erişimi zorlaştıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, özellikle 5G uyumlu cihazlarda taksit sınırının esnetilmesini bekliyor.

TEBERCİ: VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, raporla ilgili Habertürk'e yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: