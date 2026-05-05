Bir yıllık iletişim maliyeti 27 bin lirayı aştı!

Bir yıllık iletişim maliyeti 27 bin lirayı aştı!
Yayınlanma:
Günümüzde temel ihtiyaçlardan biri olan haberleşme giderlerindeki yükseliş dikkat çekti. BTK verilerine dayanan yeni bir analiz, dört kişilik bir ailenin telefon ve internet faturasının bir yılda yüzde 47 oranında arttığını ortaya koydu.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), geleneksel "Haberleşme Giderleri Analizi" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verileri ışığında hazırlanan rapora göre; sabit telefon, genişbant internet ve 4 GSM hattı kullanan 4 kişilik bir ailenin yıllık toplam harcaması 2025 yılında 27.556 TL'ye ulaştı.

YILLIK HABERLEŞME MALİYETİ YÜZDE 47 ARTTI

telefon-2-001.jpg

Haberleşme giderlerindeki tırmanış rakamlara net bir şekilde yansıdı. 2024 yılında 18.744 TL olan yıllık maliyet, 2025'te 27.556 TL'ye fırlayarak yüzde 47'lik bir artış gösterdi.

Bu tutarın detayları ise şöyle şekillendi:

Hizmet Bedelleri: 21.197 TL

Zorunlu İletişim Vergileri: 6.360 TL

VERGİLER TOPLAM HARCAMANIN YÜZDE 23’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

2025 yılı verileri incelendiğinde, haberleşme harcamalarının yaklaşık yüzde 23’lük kısmının doğrudan vergilere gittiği görülüyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), hem tüketicilerin erişimini kolaylaştıracak hem de işletmecilerin yatırım gücünü koruyacak dengeli bir maliyet yapısının sürdürülebilirlik için şart olduğunu vurguladı.

ASGARİ ÜCRETE ORANI ARTTI

2021/12/22/telefon.jpg

Haberleşme hizmetlerinin yıllık asgari ücret geliri içindeki payı 2025'te yüzde 8,83 seviyesine yükseldi. 2016 yılında sadece hizmet bedelinin gelire oranı yüzde 13,48 iken, bugün toplam yükün bu seviyenin altında kalmasına rağmen, bir önceki yıla göre yaşanan artış dikkat çekti. 2024 yılında yüzde 7,81 olan bu oran, 2025'te 1 puan artarak hane üzerindeki yükün ağırlaştığını belgeledi.

2026’DA MALİYETLERİN ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre 2026 yılı, enflasyon, enerji fiyatları ve altyapı yatırımları nedeniyle daha yüksek faturalara gebe.

Telefon tarifelerine zam geldi!Telefon tarifelerine zam geldi!

Özellikle 5G teknolojisinin hayatımıza girişiyle birlikte veri kullanımının artması beklenirken, Türkiye'deki yüksek mobil cihaz fiyatları da teknolojiye erişimi zorlaştıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, özellikle 5G uyumlu cihazlarda taksit sınırının esnetilmesini bekliyor.

TEBERCİ: VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, raporla ilgili Habertürk'e yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Haberleşme hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve ülkemizin dijitalleşme hedefleri için kritik öneme sahip bir alandır. Yüksek vergiler ve artan işletme maliyetleri nedeniyle harcamalar yükseliyor. İşletmecilerin ve tüketicilerin vergi yükünü azaltmak, rekabeti güçlendirmek son tüketici maliyetlerini dengelemede önemli bir adım olacaktır. TELKODER olarak tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan dengeli ve sürdürülebilir çözümler için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
Karahan Meclis'te konuştu: Savaş fiyatları yükseltti
Karahan Meclis'te konuştu: Savaş fiyatları yükseltti
Kurban ile Pfingsten çakıştı: Turizmciye 9 günde duble bayram
Kurban ile Pfingsten çakıştı: Turizmciye 9 günde duble bayram
Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri arttı
Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri arttı