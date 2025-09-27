Bir şehirde kırtasiye ürünleri denetlendi 154 işletmeye ceza kesildi

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye ve okul ürünleri satışına yönelik yaptığı denetimlerde 154 işletmeye toplam 1 milyon 180 bin 918 TL idari para cezası uyguladı.

DENETİMLERDE RAKAMLAR

Ticaret İl Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 31 Ağustos–26 Eylül tarihleri arasında kırtasiye ve okul ürünleri satan zincir mağazalar ile bu ürünleri satan diğer iş yerleri denetlendi.

Ekipler, toplam 2 bin 6 işletme ve 42 bin 767 ürünü kontrol etti.

NEDEN CEZA VERİLDİ?

Denetimler sonucunda aykırılık tespit edilen 154 işletmeye, 373 aykırı ürün nedeniyle toplam 1 milyon 180 bin 918 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler için tutanak tutuldu ve Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi.

PİYASA DÜZENİ VE HAKSIZ KAZANÇLA MÜCADELE

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, işletmelerin haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmesini önlemek amacıyla denetimlere kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Müdürlük açıklamasında, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve piyasa düzenini sağlamak için Bakanlık talimatları doğrultusunda piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği ifade edildi.