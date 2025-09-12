Bir ilde daha ekmeğe zam

Bir ilde daha ekmeğe zam
Yayınlanma:
Eylül ayı son oturumunu gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından ekmeğe zam kararı çıktı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklu bulunduğu Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı son toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda, belediye tarafından üretilen halk ekmeğe zam teklifi görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde halk ekmeğe zam kararı çıktı.

Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendiMerkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi

YÜZDE 46 VE YÜZDE 25'LİK ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Buna göre 200 gramlık somun fiyatının 7,5 TL'den 11 TL'ye, 210 gram kepekli ekmek ve tam buğday ekmeğin fiyatının ise, 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldı.

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
Ekonomi
Antalya'da toplu taşıma, servis, kreş ve yurt ücretlerine zam
Antalya'da toplu taşıma, servis, kreş ve yurt ücretlerine zam
Son dakika | İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika | İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam