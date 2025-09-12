Bir ilde daha ekmeğe zam
Eylül ayı son oturumunu gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından ekmeğe zam kararı çıktı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklu bulunduğu Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı son toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Toplantıda, belediye tarafından üretilen halk ekmeğe zam teklifi görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde halk ekmeğe zam kararı çıktı.
YÜZDE 46 VE YÜZDE 25'LİK ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Buna göre 200 gramlık somun fiyatının 7,5 TL'den 11 TL'ye, 210 gram kepekli ekmek ve tam buğday ekmeğin fiyatının ise, 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldı.
