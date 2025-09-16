Bir haftada 10 milyar dolar yandı: Kurultay davasının ertelendi TCMB yeniden döviz alımına başladı

İktidarın tırmandırdığı siyasi gerilim ekonomiyi de vuruyor. CHP İl Yönetimine kayyum atanması, CHP 38. Kurultayı'nın iptaline yönelik dava son iki haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz satmasına neden oldu.

CHP operasyonun bir haftalık faturası çok ağır oldu: Rezervler eridi borsa çakıldı faiz beklentisi değişti

SİYASİ KRİZİN FATURASI AĞIR OLDU

CHP il teşkilatının mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından borsada sert satışlar gelmiş ve bir günde BIST100 endeksi 4 puan gerilemişti. Gerileme CHP Kurultayı davasının görüldüğü ana kadar sürmüştü. Hem siyasi arenada hem piyasada oluşan belirsizlik ortamında yatırımcılar siyasi kriz yaşanabileceği endişesiyle Türk Lirası varlıklardan çıkarak dövize yönelmişti. Merkez Bankası ise bu süreçte oluşan kur oynaklığını döviz rezervleriyle baskıladı. Böylelikle sadece 2 haftada 10 milyara yakın rezerv satılmadı. Yatırımcılar, CHP Kurultayı’nın iptali yönündeki dava nedeniyle Bu gelişmelerin ardından TCMB, kurlardaki oynaklığı sınırlamak amacıyla döviz rezervlerinden önemli miktarda satış gerçekleştirdi.

İKİ HAFTALIK SATIŞ 10 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Resmi kayıtlara göre Merkez Bankası, Eylül ayının ilk haftasında yaklaşık 5,5 milyar dolar döviz sattı. Piyasa işlemcilerinin yaptığı tahminlere göre, ikinci haftada ise 4 ila 4,5 milyar dolar arasında satış gerçekleştirildi. Söz konusu haftaya ait kesin verilerin Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

CHP, kayyum, operasyon... 3 günde 2,31 milyar dolarımız gitti

Bu satışlar neticesinde, Eylül'ün ilk yarısında toplamda 10 milyar dolara yaklaşan döviz rezervi kullanımı söz konusu oldu. Ancak dünkü gelişmelerle birlikte, TCMB'nin yeniden döviz toplamaya başladığı ifade edildi.

KURULTAY DAVASI ERTELENDİ, PİYASA POZİTİF YANIT VERDİ

CHP Kurultayı’na dair açılan davada mahkemenin duruşmayı ileri bir tarihe ertelemesi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bu gelişmeyle birlikte TCMB’nin döviz satışlarını durdurup alım pozisyonuna geçtiği belirtilirken, borsa endekslerinde, Türkiye'nin risk primi (CDS) ve TL bazlı tahvillerde kayda değer bir toparlanma gözlemlendi.

ALTIN REZERVLERİ DENGELEYİCİ ROL OYNADI

Altın fiyatlarındaki yükseliş, döviz rezervlerinde yaşanan düşüşün etkisini sınırladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, Eylül'ün ilk haftasında tarihi zirve olan 180 milyar dolara çıkarken, geçen hafta bu miktarın yaklaşık 2 milyar dolar altına indiği tahmin ediliyor. Böylece altın ve dövizden oluşan toplam rezervdeki iki haftalık değişim, neredeyse nötr seviyede kaldı.