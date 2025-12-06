Binlerce vatandaşın umudu olmuş talep patlaması yaşanmıştı: İflas haberleri peş peşe geldi

Türkiye hemen her güne aralarında köklü firmalarında yer aldığı firmaların iflas ve konkordato haberleri ile başlıyor. Kötü giden ekonomi ve artan maliyetlere direnemeyen fabrikalar kapısına kilit vururken tekstil üretimi yapan fabrikaların bir kısmı da Mısır ya da Endonezya'ya taşınıyor.

Diyarbakır'a umut olan Elazığ Caddesi’ndeki tekstilkent de karamsar tablodan nasibini aldı. 2021’de büyük umutlarla açılan fabrikalardan kötü haberler gelmeye başladı. 15 bin kişiye istihdam sağlanan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4 yılın sonunda boşa çıkan fabrikalarıyla ekonomik krizin resmi haline geldi.

BİNLERCE VATANDAŞIN UMUDU OLMUŞ TALEP PATLAMASI YAŞANMIŞTI

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Haziran ayından bu yana Türkiye’nin ilk Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 25 fabrika yaşanan ekonomik kriz, artan üretim, iş gücü ve girdi maliyetleri, seyreden yüksek enflasyona bağlı gerekçelerle kapandı. Fabrikaların kapanmasıyla 3 bin kalifiye eleman işsiz kalırken, üretim Mısır başta olmak Endonezya gibi ülkelere kaydırıldı.

Hazır giyim sektöründeki maliyet artışları ve dalgalı kur farkı nedeniyle yurtdışında daha ucuz maliyet arayışına giren giyim sektörü yönünü başta Mısır olmak üzere yurt dışına çevirdi. Kapanan fabrikaların yanı sıra mevcut fabrikaların da üretim kapasitesini yarı yarıya düşürdüğü, birçoğunun üretim yapamaz duruma geldiği öğrenildi.

Özellikle pandemi sürecinden hemen sonra Tekstilkent’e kumaş ve iplik dokuma başta olmak üzere hazır giyim sektörünün ilgisi artmış ve teşviklerle üretim alanında 80 fabrika hizmete girmişti. Talep yoğunluğu nedeniyle aynı bölgede ikinci bir Tekstilkent açıldı, ancak yaşanan ekonomik krizle birlikte yeni fabrikaların kurulması planlanırken, mevcut işletmeler kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.

İFLAS HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Hazır giyim ve imalat sektörüne tarım ve hayvancılık sektöründe olduğu gibi kredi desteği sağlanmasını isteyen hazır giyim sektöründeki işletmeciler, imalata yönelik düşük faizli cazip kredilendirme politikasının derhal hayata geçirilmesi, üretici üzerindeki enerji ve istihdam yükünün desteklenmesi gibi üretimi ve istihdamı teşvik edecek somut politikaların uygulanması gerektiğini, aksi halde geriye kalan fabrikaların da yeni yıldan sonra kapanabileceği uyarısında bulundular.

Büyük umutlarla açılan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin pek çok sanayi bölgesinde olduğu gibi kan kaybediyor. Konkordatolar peş peşe gelirken istihdam kaybı artıyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40'I İŞSİZ KALDI

Fason üretim yapan firmaların kapatma kararı alıp yurt dışına gitmesiyle yüzde 40 oranında istihdam kaybı yaşandı. Ekonomik krizden derinden etkilenen Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde bir işçinin işverene maliyeti 55 bin lira olarak hesaplanırken, sektörün ayakta kalması ve geriye kalan firmaların da ayakta kalmasını sağlamak ve kapanmaların önüne geçmek için hükümetin bölgeye özgü acil destek paketi açıklaması gerektiği ifade ediliyor. Faizlerin yüksek olması, işletmelerin krediye ulaşmada sıkıntı yaşaması da fabrikaların kapanmasında önemli etken olduğu ileri sürüldü.