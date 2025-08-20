Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) işlem gören bir hisse senedinde olağanüstü bir yükseliş yaşandı. Nadir görülen bu artışta, yüzde 8.733 oranında değer kazanan hisse senedi, yatırımcılarını adeta zengin etti. Hisse fiyatı bir günde 88 kat artarak 3,18 dolara ulaştı.

AZ BİLİNEN HİSSEDE TARİHİ ARTIŞ

Avustralya merkezli nadir toprak elementleri madenciliği yapan Kaili Resources (KLR) isimli şirketin hisseleri, borsada bir gün içerisinde rekor seviyede yükseldi. Spot fiyatı kısa sürede 88 kat artan hisse, yatırımcıların dikkatini çekti.

BİN LİRA YATIRAN 88 BİN LİRA SAHİBİ OLDU

Bu olağanüstü yükseliş, küçük yatırımcıların bile ciddi kazançlar elde etmesine yol açtı. KLR hisselerine 10 bin TL yatıran bir yatırımcının parası, bir gün içinde tam 880 bin TL’ye yükseldi. Yaşanan bu fiyat patlaması, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından fark edilerek hisse işlemleri geçici olarak durduruldu.

YÜKSELİŞİN SEBEBİ SONDAJ ONAYI MI?

Şirketin yönetimi, yaşanan yükselişi 15 Ağustos'ta alınan Güney Avustralya'daki üç ayrı maden sahasında sondaj izni ile ilişkilendirdi. Özellikle nadir toprak elementleri sektörüne olan ilgiyi arttı ve yatırımcıları harekete geçirdi.

UZMANLAR UYARDI: BU BİR BALON OLABİLİR

Piyasa stratejisti Michael McCarthy, bu tür yükselişlerin ekonomik temellerden uzak olduğunu vurguladı. McCarthy, "Henüz üretime başlanmadı ve bu kadar büyük bir yükselişin arkasında sağlam bir ekonomik gerekçe yok. Bu tamamen spekülasyon ve sürü psikolojisi ile açıklanabilir" dedi.

1999’daki internet balonunu hatırlatan McCarthy, "Şirketin piyasa değeri düşük olduğu için, küçük yatırımcıların alım baskısı bu denli büyük fiyat hareketlerine yol açabiliyor. Bu tür yükselişler sağlıklı değil" ifadelerini kullandı.