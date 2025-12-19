Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları
Yayınlanma:
Akaryakıtta son günlerde sık sık indirim haberleri gelirken, araba sahipleri güncel fiyatları araştırıyor. İşte 19 Aralık güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrolde yaşanan büyük düşüş nihayet Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda zam haberleri gelen akaryakıtta bu kez art arda indirim haberleri geliyor.

Petrol fiyatları düştü gözler akaryakıtta!Petrol fiyatları düştü gözler akaryakıtta!

Benzine iki gün üst üste indirim geldi. 16-17 Aralık'ta gelen indirimle araç sahipleri rahat bir nefes aldı. Ancak bu indirim serisinin sürebileceği ifade ediliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıtta yeni indirimlerin gelebileceğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde indirim gelip gelmeyeceği belli olacak.

Benzin alacak araba sahipleri, depolarını daha uyguna doldurabilecek.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

2021/10/26/benzin.jpg

Akaryakıta tabela sık sık değişiyor.

Motorin grubuna 21 Kasım günü 1 lira 86 kuruş zamlanmıştı.

Motorine 25 Kasım'da gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam gelmişti.

13 Aralık'ta motorine 2 lira indirim geldi.

16 Aralık'ta benzinde tabela 2 liralık indirimle değişti.

17 Aralık'ta da 83 kuruşluk indirim gelerek akaryakıt bir kez daha indirim aldı.

Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haberYapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 ARALIK CUMA)2022/01/13/benzin.jpg

Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.78 TL

Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 51.61 TL

Motorin litre fiyatı: 53.01 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.63 TL

Motorin litre fiyatı: 54.19 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.56 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ekonomi
Dolar yükseldi 43 TL'ye doğru gidiyor!
Dolar yükseldi 43 TL'ye doğru gidiyor!
GSS prim borçlarına af mı geliyor? Af kimleri kapsayacak?
GSS prim borçlarına af mı geliyor? Af kimleri kapsayacak?
New York borsası enflasyon beklentisiyle yükseldi
New York borsası enflasyon beklentisiyle yükseldi