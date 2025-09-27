Belediyeden üreticiyi mutlu edecek destek: Yarısını verecek!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Arıcıya Güç, Üretime Destek" projesi kapsamında arıcılık yapan üreticilere çift katlı kovan desteği verecek. Destek kapsamında üreticilere sağlanacak hibeler yüzde 50 oranında olacak. Başvurular, 1–31 Ekim 2025 tarihleri arasında belediyenin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

PROJE DETAYLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen projede, arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla üreticilere çift katlı kovan desteği sunuluyor. Başvurular 1 Ekim’de başlayacak ve 31 Ekim’de sona erecek. Başvuru işlemleri belediyenin resmi internet sitesi 'www.manisa.bel.trüzerinden yapılabilecek.

Proje kapsamında başvuru yapacak üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin aktif veya pasif en az 30, en fazla 200 kovanı bulunmalı ve daha önce kovan desteğinden yararlanmamış olmaları şart koşuluyor.

BAŞKAN DUTLULU: ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin gelirlerini artırmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Manisa, bir tarım kenti olarak üreticilerimiz için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. 'Arıcıya Güç, Üretime Destek' projesiyle arıcılık yapan üreticilerimize yüzde 50 hibeli çift katlı kovan desteği sağlıyoruz. Amacımız yerel üretimi güçlendirmek, üreticilerimizin mali yükünü hafifletmek ve arıcılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak. İhtiyaç duydukları her alanda üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

YEREL ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK

Proje ile Manisa’daki arıcılık sektörünün güçlendirilmesi, üreticilerin maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Belediye, hibe desteği ile üreticilerin hem verimliliklerini artırmayı hem de yerel üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.