Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, aksere gidecek olan gençlere 5 bin TL'lik askerlik desteği sözü vermişti.

Akın sözünü tuttu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında yapılan başvurular, gelir durumuna göre değerlendirildi. Sosyal incelemeden sonra tespit edilen asker adaylarının hesaplarına 5 bin TL’lik destek ödemeleri aktarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın

"EVLATLARIMIZ İÇİN 5 BİN TL DESTEK ÖDEMELERİNİ HESAPLARINA YATIRDIK"

Akın, desteğe ilişkin, “Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizde askere gidecek dar gelirli gençlerimizin ve ailelerinin yanındayız. Vatan topraklarımızı savunmak için memleketlerinden uzakta hasret çekecek kıymetli evlatlarımıza bu desteği vermek boynumuzun borcudur. Askerlik görevini gerçekleştirecek evlatlarımız için 5 bin TL destek ödemelerini hesaplarına yatırdık. Gençlerimiz vatan görevine başlarken, akıllarında maddi kaygı olmayacak. Onların arkalarında dayanışma içinde, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde büyük bir Balıkesir var. Bu anlayışla çalışmaya devam ederken evlatlarımız da bu desteği güle güle harcasınlar” diye konuştu.

