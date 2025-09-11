YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak

Yayınlanma:
YouTube uzun bir süredir videolarda dublaj imkanı sunuyordu. Bu sayede farklı dillerde üretilen videolar yabancı izleyiciler tarafından kendi dillerinde izlenebiliyordu. Ancak bu özellik herkese sunulmuyordu.

YouTube içerik üreticilerinin yalnızca bir kısmına sunduğu videolara dublaj özelliğini diğer içerik üreticileri için de sunmaya başladı. Bu sayede Türkçe dilinde olan bir videoya İngilizce ya da İspanyolca dublaj ekleme imkanı olacak. İki yıldır deneme sürecinde olan bu özellik, yapay zeka destekli araçlarla farklı dillerde dublaj ve ön izleme görseli (thumbnail) hazırlamayı sağlayacak.

YOUTUBE DUBLAJ ÖZELLİĞİNİ HER İÇERİK ÜRETİCİYE AÇTI

Resmi blog sayfasından yapılan duyuru ile özelliğin birkaç yıllık deneme sürecinden çıkıp herkese ulaştığı bildirildi. İçerik üreticileri bu özellik sayesinde ürettikleri içeriklerin küresel piyasaya daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

ÖZELLİĞİN SERÜVENİ NASIL BAŞLADI?

Özellik ilk önce 2023 yılında belirli YouTube içerik üreticilerinin kullanabildiği bir imkan olarak sunuldu. İlk etapta bu özellik üçüncü taraf dublaj servisleriyle çalışıyordu ancak zaman içinde Google Gemini ile yapay zeka destekli otomatik dublaj aracı kullanılmaya başlandı. Burada sunulan dublajlar doğal ses tonunu taklit ederek daha gerçekçi bir anlatım sunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

