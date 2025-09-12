Belediye Başkanı açıkladı: Zam yok destek var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait öğrenci yurtları ücretlerine zam yapılmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı "Sosyal tesisimizde bu yıl da zam yerine destek var" ifadeleriyle duyurdu.

İZMİR'DE YURT ÜCRETLERİNE ZAM YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurtlarının bu yıl da aylık 2 bin TL'ye hizmet vereceği açıklandı.

Karara ilişkin yaptığı açıklamasında gençlerin için bulunduğu ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirten Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Üniversite öğrencilerimize sosyal tesisimizle kucak açıyoruz." dedi.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 19 EYLÜL

"Sosyal tesisimizde bu yıl da zam yerine destek var" ifadeleriyle duyuru yapan Tugay, yurt başvuruları için son günün 19 Eylül olduğunu belirtti.

X hesabından açıklama yapan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite öğrencilerimize sosyal tesisimizle kucak açıyoruz. Gençlerimizin yaşadığı ekonomik zorlukların farkındayız; bu yüzden sosyal tesisimize bu yıl da zam yapmıyoruz. Tesisimizde konaklamak için http://gencizmir.com üzerinden 19 Eylül'e kadar başvurunuzu oluşturmayı unutmayın gençler. Hepinize başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum, her zaman yanınızdayım."