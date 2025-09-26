Beklenen haber geldi: Paralar hesaplara yattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Böylece bugüne kadar 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda Eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına, 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, doğum yardım ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını ve ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

Doğum yardımına başvuruların ise e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini kaydetti.