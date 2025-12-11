Başkan açıkladı: Herkese 39 bin lira

Kocaeli'nin ilçesi Karamürsel'de belediye çalışanlarına müjdeli haberi başkan açıkladı: Herkese 39 bin lira.

Kocaeli'nin ilçesi Karamürsel'de belediyenin promosyon ihalesi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi Vakıfbank verdi. Buna göre belediyede çalışan herkese 2 yıllık anlaşma karşılığı 39'ar bin lira verilecek.

Anlaşmayı Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık açıkladı.

BELEDİYE VE KAR BEL PERSONEL AŞ ÇALIŞANLARI

Başkan Çalık, Kocaeli Gazetesi'ndeki habere göre şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, belediyemizde emeğiyle hizmet veren tüm çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz promosyon anlaşması da bu anlayışımızın somut bir sonucudur.

Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalarBankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar

Belediyemiz ve Kar Bel Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan tüm personelimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlaşmanın tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, süreçte emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

