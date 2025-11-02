Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar

Yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşle birlikte maaşları her geçen gün eriyen emekliler, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Bankalar ise belirli şartları yerine getiren emeklilere yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.

ŞEKERBANK: 27.500 TL’YE VARAN KAZANÇ İMKANI

Şekerbank, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.

Maaş aralığına göre belirlenen ödemeler şöyle:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL 10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ek ürün kampanyalarına katılanlar için tutar 27.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Kampanya, maaşını 3 yıl boyunca Şekerbank’tan almayı taahhüt eden emeklileri kapsıyor.

GARANTİ BBVA: 25.000 TL’YE VARAN PROMOSYON VE BONUS

Garanti BBVA, Kasım ayı boyunca geçerli kampanyasıyla emeklilere 25.000 TL’ye kadar nakit ve bonus fırsatı sunuyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart ile yapılan harcamalara 6.000 TL, Avans hesap harcamasına 2.000 TL, Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus sağlanıyor. Toplamda 10.000 TL’ye varan bonus eklenince, emekliler önemli bir kazanç elde ediyor.

HALKBANK: 12.000 TL’YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.

Maaş aralığına göre tutarlar:

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

SGK’dan ölüm aylığı alan hak sahipleri ise 5.000 TL promosyon alabiliyor.

VakıfBank: 12.000 TL’ye Kadar Peşin Ödeme

VakıfBank, SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık peşin ödeme yapıyor.

Maaş dilimine göre:

10.000 TL altı: 5.000 TL 10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL 15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL 20.000 TL üzeri: 12.000 TL

Başvurular şubelerden, ATM’lerden veya VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Akbank: 30.000 TL’ye Varan Nakit Ödül

Akbank, Kasım 2025 kampanyasıyla 30.000 TL’ye kadar nakit kazanç fırsatı sağlıyor.

15.000 TL’ye kadar promosyon, 5 yeni otomatik fatura talimatına toplam 5.000 TL, Yakınlarını davet eden emeklilere 5.000 TL, Kredi kartı harcamasına 5.000 TL ek ödül.

Maaş taşıma işlemi, şubeye gitmeden Akbank Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapılabiliyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye Varan Promosyon

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 3 yıllık peşin olarak 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.

Başvuru işlemleri şubelerden, Ziraat Mobil, internet bankacılığı, ATM veya SMS yoluyla yapılabiliyor.

Birden fazla maaş alan emeklilerin promosyonu, toplam maaş üzerinden hesaplanıyor.

TÜRKİYE FİNANS: 29.500 TL’YE KADAR PROMOSYON, BONUS VE ÖDÜL

Türkiye Finans, 2025 Kasım döneminde en yüksek promosyon sunan bankalardan biri oldu.

Şartları yerine getiren emeklilere toplamda 29.500 TL’ye kadar nakit, bonus ve ödül sağlanıyor.

Maaş aralıklarına göre:

9.999 TL’ye kadar: 15.500 TL 10.000 – 14.999 TL: 21.000 TL 15.000 – 19.999 TL: 24.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 29.500 TL

Kampanyadan faydalanmak için 36 ay boyunca maaşın Türkiye Finans’tan alınması gerekiyor.