Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı

Araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, güncel taşıt kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme koşullarını merak ediyor.

8 Ağustos ile sona eren haftada, BDDK verilerine göre taşıt kredilerinin toplam hacmi 55 milyar 754 milyon TL olarak kaydedildi. Bankalarca sunulan en düşük finansman oranı 12, 24 ve 36 ay vade için %2,98’e kadar geriledi ve son ayların en düşük seviyesini gördü.

Son haftalarda tüketici kredilerinde görülen düşüş, taşıt finansmanına da yansıdı. Araba almak isteyen vatandaşlar ‘en ucuz taşıt kredisi’ araştırmalarını artırırken, bankaların sunduğu en düşük faiz oranı 12, 24 ve 36 ay vadede %2,98’e kadar gerileyerek son aylardaki en düşük seviyeyi gördü.

1 YIL VADELİ KREDİLER

1 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

*Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

*Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

*Albaraka: %3,37 (Kâr payı oranı)

*Garanti BBVA: %3,49

*TEB: %3,49

400 BİN TL/12 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 12 ay vadede geri ödeme planı:

*Finansman tutarı: 400 bin TL

*Finansman vadesi: 12 ay

*Finansman oranı: %2,98

*Aylık Taksit: 42 bin 310 TL

*Toplam geri ödeme: 510 bin 18 TL

2 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

*Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

*Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

*Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

*Garanti BBVA: %3,29

*Akbank: %3,45

400 BİN TL/24 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 24 ay vadede geri ödeme planı:

*Finansman tutarı: 400 bin TL

*Finansman vadesi: 24 ay

*Finansman oranı: %2,98

*Aylık Taksit: 25 bin 897 TL

*Toplam geri ödeme: 623 bin 837 TL

3 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 3 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

*Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

*Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

*Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

*Garanti BBVA: %3,19

*Akbank: %3,25

400 BİN TL/36 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 36 ay vadede geri ödeme planı:

*Finansman tutarı: 400 bin TL

*Finansman vadesi: 36 ay

*Finansman oranı: %2,98

*Aylık Taksit: 20 bin 787 TL

*Toplam geri ödeme: 750 bin 636 TL