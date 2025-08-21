Tarım Kredi marketlerinde yeni dönem: Cumhur reyonu...

Son yılların en korkulu belası enflasyon için hükümetin attığı adımlardan birisi de yurt genelinde Tarım Kredi marketleri açmak olmuştu. Ancak bu marketler sektörde hakim olan diğer marketlerin ürün fiyatları ile hemen hemen aynı olması ile eleştiri konusu olurken son dönemde sık sık borç batağına girmesi ile gündem oluyor.

İktidar medyası Yeni Şafak'ın bugün attığı manşet dikkat çekti. '55 bin markete Cumhur reyonu' başlığı adı altında yer alan habere göre sayıları 55 bini bulan Tarım Kredi'de ürünlerin fiyatlarını düşürmek için, her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak ve ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Marketler ürünleri devletin açtığı depolardan alacak ve aracı zinciri ortadan kalkacak. Ayrıca, fiyatlar tüm Türkiye'de sabit olacak.

Haberde yer alan bilgilere göre söz konusu proje ile, 55 bin şube ağı bulunan zincir marketler uygulamaya dahil edilecek. Marketlerin yüzde 10-15’lik bölümünde “Cumhur Reyonu” adıyla köşe açılacak ve bu alandaki ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Marketler ürünleri devletin açtığı depolardan temin edecek, böylece aracı zinciri ortadan kalkacak.

Proje kapsamında vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100-150 üründe fiyat istikrarı sağlanması hedefleniyor.