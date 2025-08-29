Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 3 milyon TL'nin aylık getirisi fırladı!

Yayınlanma:
Mevduatını en kârlı şekilde değerlendirmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmesinin ardından, bankalar da mevduat ve kredi faizlerini güncelledi. Mevduat faizlerinde büyük oranda düşüş olduğu göze çarpıyor.

banka.jpg

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 3 milyon TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

3 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Akbank

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 97.644 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.644 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 99.814 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL

Odea

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 101.984 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.984 TL

ING

Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 106.323 TL
Vade Sonu Tutar: 3.106.323 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 95.474 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.474 TL

QNB

Faiz Oranı: %46,25
Net Getiri: 100.356 TL
Vade Sonu Tutar: 3.100.356 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 97.644 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.644 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %37,00
Net Getiri: 80.285 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.285 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

