Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 3 milyon TL'nin aylık getirisi fırladı!
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmesinin ardından, bankalar da mevduat ve kredi faizlerini güncelledi. Mevduat faizlerinde büyük oranda düşüş olduğu göze çarpıyor.
Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 3 milyon TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.
3 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Akbank
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 97.644 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.644 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 99.814 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL
Odea
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 101.984 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.984 TL
ING
Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 106.323 TL
Vade Sonu Tutar: 3.106.323 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 95.474 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.474 TL
QNB
Faiz Oranı: %46,25
Net Getiri: 100.356 TL
Vade Sonu Tutar: 3.100.356 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 97.644 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.644 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37,00
Net Getiri: 80.285 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.285 TL