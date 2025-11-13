Bankacılıktan perakendeye, gıdadan ulaşıma milyarlarca lira ceza yağdı

Bankacılıktan perakendeye, gıdadan ulaşıma milyarlarca lira ceza yağdı
Yayınlanma:
Rekabet Kurulu, gıdadan ulaşıma, bankacılıktan perakendeye, çalışan ücretlerinden dijital piyasalara kadar birçok sektöre ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık ceza verdi.

Rekabet Kurumunun 2026 Yılı Performans Programı'na göre, kuruma, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmasını önlemek amacıyla yılın 10 ayında 1430 başvuru geldi.

Rekabet Kurulunca, rekabet ihlallerine ilişkin alınan 72 kararın 12'sinde soruşturma açılmasına gerek görülmedi ve süreç ön araştırma aşamasında sonlandırıldı. Geri kalan 60 soruşturmaya, uzlaşmayla sonuçlananlar da dahil olmak üzere cezai yaptırım uygulandı.

Kurul, 10 ayda 2 birleşme, 214 devralma, 76 ortak girişim ve 13 özelleştirme olmak üzere 305 başvuruyu karara bağladı. Bu dönemde Kurulun incelediği birleşme ve devralma işleminden 280'ine koşulsuz, 7'sine ise koşullu izin verildi.

EN ÇOK CEZA VERİLEN SEKTÖR GIDA ENDÜSTRİSİ OLDU

Bu dönemde gıdadan ulaşıma, bankacılıktan perakendeye, çalışan ücretlerinden dijital piyasalara kadar birçok sektörde yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen rekabet ihlalleri dolayısıyla firmalara 11 milyar 461 milyon 294 bin 64 lira ceza uygulandı.

En çok ceza verilen sektör, 4,7 milyar lirayla gıda endüstrisi oldu. Bu sektörü 3,4 milyar lirayla inşaat, 1,1 milyar lirayla banka, sermaye piyasası, finans ve sigorta hizmetleri, 658,9 milyon lirayla altyapı hizmetleri ve 402,3 milyon lirayla tekstil ve hazır giyim takip etti.

Kaynak:AA

