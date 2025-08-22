Bankacılık kaynakaları açıkladı: Paradan iki sıfır atılacak

Suriye'de 14 yıllık savaşın ardından yeni bir yaşam kuruluyor. Savaş sürecinde rekor değer kaybı yaşayan Suriye lirası, yeni dönemde hükümetin, yeni banknot basma hamlesi ile toparlamaya çalışıyor.

Suriye Merkez Bankası liradan iki sıfır atmaya hazırlanıyor. Reuters’a konuşan bankacıların verdiği bilgiye göre, yeni banknotların basımı için Rusya devletine bağlı Goznak şirketiyle anlaşma sağlandı.

Belirtilene göre, parayı basacak şirketle, Temmuz sonunda Moskova’yı ziyaret eden üst düzey Suriye heyeti tarafından anlaşma kesinleşti.

SIFIRLAR ATILACAK AMA KARAR GİZLİ

Toplantıların Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mukhlis el-Nazer’in başkanlığında yapıldığı öğrenildi. Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmadı.

Yeni para birimine hazırlık için bankalara yazı gönderildi. Bankalardan, sistemlerini yeni banknotlara uygun hale getirmeleri, altyapılarını raporlamaları ve test çalışmaları yapmaları istendi. Yeni paralar piyasaya sürüldükten sonra eski banknotlar 12 ay eşlik edecek ancak tam geçiş 8 Aralık 2026'da tamamlanacak.

NE ANLAMA GELİYOR?

Diğer yandan bu adım yalnızca ekonomik değil. Reuters'a konuşan uzmanlar bu adımın siyasi bir yanı olduğunu belirtti. Nedeni ise mevcut banknotların üzerindeki fotoğraflar. Bu banknotlarda hem Beşar Esad’ın hem de babası Hafız Esad’ın fotoğrafları yer alıyor.

Birleşmiş Milletler’e danışmanlık yapan Suriyeli ekonomist Karam Shaar şu değerlendirmede bulundu:

“Esad’ın yüzünün olduğu banknotların değiştirilmesi siyasi bir zorunluluk. Ancak uygulamanın tüketicileri, özellikle yaşlıları zor durumda bırakabileceğini ve ülkenin mevcut koşullarında ulusal çapta uygulanmasının sorunlu olacağını.”

SURİYE LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI

2011’de başlayan savaştan sonra Suriye lirası, dolar karşısında yüzde 99’dan fazla eridi. Savaş öncesinde 1 dolar 50 Suriye lirasıydı ancak şuan bir dolar 10 bin Suriye lirasına denk geliyor.

Paranın değer kaybetmesi ile günlük alışverişlerde Suriye'de halk yarım kilo ağırlığında 5.000’lik banknotlarla ödeme yapmak durumund akalıyor.