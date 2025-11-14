Banka promosyonu 90 bin lira oldu: Kocaeli'de dikkat çeken karar

Yayınlanma:
Uzun süre beklenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde banka promosyonu ihalesi nihayet sonuçlandı. Atılan imzayla birlikte belediye çalışanlarının hesabında 90 bin TL promosyon yatırılacak.

23 Ekim'de 6 bankanın katılımıyla başlayan Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi promosyon ihalesi haftalar sonra sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen ihalede taraflar 90 bin liralık promosyonda anlaştı.

MERAKLA BEKLENEN İHALE SONUÇLANDI

Kocaeli Barış Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin davet ettiği 16 bankadan yalnızca 6'sı promosyon ihalesine katıldı.

25 bin liradan açılan teklifler büyük tepki görürken ihalede en yüksek rakamı 78 bin TL ile Vakıfbank vermişti.

Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalarBankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar

İŞÇİNİN CEBİNE 90 BİN LİRA GİRECEK

Söz konusu rakamın düşük bulunması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın devreye gireceği gündemdeydi.

Beklenen gelişme yaşandı. Büyükşehirin toplam 16 bin 400 çalışanını ilgilendiren promosyon görüşmelerinde net rakam 90 bin TL oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

