Bakanlık halka sordu: Marketlerde yeni dönem başlıyor!

Sebze ve meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını azaltmayı amaçlayan yeni Hal Kanunu taslağı, Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne sunuldu. Taslak, marketlerin ürün temininde üreticiyle doğrudan çalışmasını zorunlu hale getirirken, üretici birliklerine çeşitli destekler sağlanmasını da içeriyor.

FİYAT FARKINI AZALTMAK İSTİYORLAR

Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Hal Kanunu taslağının, gıda fiyatlarında tüketici lehine denge oluşturması hedefleniyor. 2012 yılından bu yana çeşitli tarihlerde değişikliğe uğrayan mevcut Hal Kanunu’nun, uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Bakan Ömer Bolat, vatandaşların daha uygun fiyata ürün alabilmesi için aracı maliyetlerini azaltacak adımlar attıklarını açıkladı.

MARKETLERE YÜZDE 20 DOĞRUDAN ALIM ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme kapsamında, belirli kriterlere sahip perakende zincirlerine, sattıkları yaş sebze ve meyvelerin en az yüzde 20’sini üreticiden ya da üretici örgütlerinden doğrudan temin etme şartı getiriliyor. Bu zorunluluğa uymayan marketlere her yıl için 50 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca, üretici örgütlerine kira, arsa, lojistik ve depolama desteği sunulacak.

ARACILIK FAALİYETLERİNE SINIR, CEZALARDA ARTIŞ

Aynı halde faaliyet gösteren komisyoncular arasında mal devri ve satış işlemleri yasaklanacak. Piyasayı etkilemeye yönelik stokçuluk, fiyat manipülasyonu gibi eylemlere karşı verilen cezalar da artırılacak. Bu kapsamda, daha önce 177 bin TL olan idari para cezası, 1 milyon TL’ye çıkarılacak. Ayrıca, bozulmuş ürünlerin çöpe veya uygun olmayan alanlara atılması durumunda 200 bin TL ceza uygulanacak.

DÜZENLEME 1 EKİM’DEN SONRA MECLİS’TE

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Hal Kanunu taslağının, Meclis’in 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde gündeme alınarak yasalaştırılması bekleniyor.