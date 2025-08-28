Bakanlık halka sordu: Marketlerde yeni dönem başlıyor!

Bakanlık halka sordu: Marketlerde yeni dönem başlıyor!
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, Hal Kanunu tasağını kamuoyunun görüşüne sundu. Bundan sonra marketler ürünleri direkt üreticiden alaca.

Sebze ve meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını azaltmayı amaçlayan yeni Hal Kanunu taslağı, Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne sunuldu. Taslak, marketlerin ürün temininde üreticiyle doğrudan çalışmasını zorunlu hale getirirken, üretici birliklerine çeşitli destekler sağlanmasını da içeriyor.

FİYAT FARKINI AZALTMAK İSTİYORLAR

Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Hal Kanunu taslağının, gıda fiyatlarında tüketici lehine denge oluşturması hedefleniyor. 2012 yılından bu yana çeşitli tarihlerde değişikliğe uğrayan mevcut Hal Kanunu’nun, uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Bakan Ömer Bolat, vatandaşların daha uygun fiyata ürün alabilmesi için aracı maliyetlerini azaltacak adımlar attıklarını açıkladı.

MARKETLERE YÜZDE 20 DOĞRUDAN ALIM ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme kapsamında, belirli kriterlere sahip perakende zincirlerine, sattıkları yaş sebze ve meyvelerin en az yüzde 20’sini üreticiden ya da üretici örgütlerinden doğrudan temin etme şartı getiriliyor. Bu zorunluluğa uymayan marketlere her yıl için 50 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca, üretici örgütlerine kira, arsa, lojistik ve depolama desteği sunulacak.

ARACILIK FAALİYETLERİNE SINIR, CEZALARDA ARTIŞ

Aynı halde faaliyet gösteren komisyoncular arasında mal devri ve satış işlemleri yasaklanacak. Piyasayı etkilemeye yönelik stokçuluk, fiyat manipülasyonu gibi eylemlere karşı verilen cezalar da artırılacak. Bu kapsamda, daha önce 177 bin TL olan idari para cezası, 1 milyon TL’ye çıkarılacak. Ayrıca, bozulmuş ürünlerin çöpe veya uygun olmayan alanlara atılması durumunda 200 bin TL ceza uygulanacak.

DÜZENLEME 1 EKİM’DEN SONRA MECLİS’TE

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Hal Kanunu taslağının, Meclis’in 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde gündeme alınarak yasalaştırılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Ekonomi
Dış ticarette 7 ayın faturası ağır
Dış ticarette 7 ayın faturası ağır
İkinci elde o araçlara talep yağdı: Peynir ekmek gibi satıldı!
İkinci elde o araçlara talep yağdı: Peynir ekmek gibi satıldı!
Son dakika | TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven sağlanamıyor
Son dakika | TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven sağlanamıyor