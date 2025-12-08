Bakanlık duyurdu: Doğum izinlerinde yeni dönem!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü çalışmaya göre, kadın çalışanlar için analık izninin kapsamı genişletiliyor. Mevcut durumda 16 hafta olan doğum izni, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

Bu yeni düzenleme, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yapılacak değişikliklerle hayata geçirilecek.

BABALIK İZNİ VE KORUYUCU AİLE HAKKI GENİŞLİYOR

Düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları ve koruyucu aileleri de kapsıyor.

Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak ve eşitlenecek.

KORUYUCU AİLELERE İZİN

Çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele yönelik ilk kez izin hakkı tanınması öngörülüyor. Buna göre, 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olanlara 10 günlük koruyucu aile olma izni verilecek.

Yeni düzenlemenin Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınarak yeni yılda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.