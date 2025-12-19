Bakanlık duyurdu: Bugün hesaplara yatacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik ödeme planını paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın duyurduğuna göre toplamda 2 milyar 5 milyon 185 bin 682 liralık tarımsal destekleme ödemesi, bugün (19 Aralık 2025) itibarıyla çiftçilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara aktarılmaya başlanacak.

"ALIN TERİYLE BÜYÜYEN ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ"

Bakan Yumaklı paylaşımında alın teriyle büyüyen üretimi desteklediklerini ve üreticinin yanında durmayı sürdürdüklerini söyledi.

Çiftçilere verilecek destek kalem kalem açıklandı

Yumaklı, "2 milyar 5 milyon 185 bin 682 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." diye desteği duyurdu.

ASLAN PAYI ÇİĞ SÜT DESTEĞİNE

Bakanlığın paylaştığı listede en dikkat çeken kalem çiğ süt desteği oldu. Ödemelerin yarıdan fazlası süt üreticilerine gidecek.

Kalem kalem ödeme listesi şöyle şekillendi:

Çiğ Süt Desteği: 1 milyar 354 milyon 352 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 412 milyon 529 bin 744 TL

Hayvan Gen Kaynakları: 215 milyon 545 bin 750 TL

Sertifikalı Tohum Kullanımı: 6 milyon 128 bin 149 TL

Bireysel Sulama Hibesi: 5 milyon 947 bin 503 TL

Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kirası: 4 milyon 217 bin 628 TL

Zirai Don Desteği: 3 milyon 571 bin 475 TL

Zeytinyağı Desteği: 2 milyon 152 bin 943 TL

AR-GE Desteği: 740 bin 490 TL