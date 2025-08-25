Bakanlık açıkladı: Değeri 41 milyar 744 milyon lira

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılının ilk 7 ayında yürüttükleri operasyonlarla toplam 41 milyar 744 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Temmuz dönemine ait operasyon verilerine yer verildi. Gümrük sahalarında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyonda, çok sayıda yasa dışı ürünün yakalandığı bildirildi. Bu operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadelede üstlenilen stratejik sorumluluğun 2025 yılında da kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

TONLARCA UYUŞTURUCU VE MİLYONLARCA KAÇAK ÜRÜN

Yılın ilk 7 aylık döneminde, 20,6 ton uyuşturucu madde, 109 milyon 299 bin adet tütün ürünü ve alkollü içki, 35 milyon 996 bin tekstil ürünü, 31 bin 255 ton gıda maddesi, 1 milyon 500 bin elektrik-elektronik eşya, 1548 ton kimyasal madde ile 1268 taşıt aracı ele geçirildi.

Bunlara ek olarak, tarihi eserler, tıbbi malzemeler, canlı hayvanlar ve kaçak akaryakıt gibi birçok farklı ürün grubunda da önemli miktarda yakalama gerçekleştirildi.

TEMMUZ AYINDA YAKALAMA DEĞERİ YÜZDE 77 ARTTI

2025 yılının Temmuz ayında yapılan 596 operasyonda toplam 6 milyar 227 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu. Açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre yakalama değerinde yüzde 77 oranında artış yaşandığına dikkat çekildi.

Geçtiğimiz ayki operasyonlarda ele geçirilen ürünler arasında 1,8 ton uyuşturucu, 12 milyon 82 bin tütün ve içki, 4 milyon 610 bin çeşitli ticari eşya, 4 milyon 449 bin tıbbi malzeme, 80 bin 186 elektrikli ürün, 2 bin 593 ton gıda ürünü ve 191 taşıt bulunuyor.