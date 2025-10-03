Bakan duyurdu: Paralar hesaplara yatırılacak!

Bakan duyurdu: Paralar hesaplara yatırılacak!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçinin fiyat çıkmazı: Hasat başladı sessizlik sürüyorÇiftçinin fiyat çıkmazı: Hasat başladı sessizlik sürüyor

Çiftçinin emeğine güç, toprağına bereket kattıklarını vurgulayan Yumaklı, "349 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

iftcii.jpg

DESTEKLEME ÖDEMESİ BUGÜN YAPILACAK

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verilecek.

Kaynak:AA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler