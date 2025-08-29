Bakan duyurdu: 772 milyon TL'lik ödeme hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, "772 milyon 805 bin lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre destekleme ödemelerinin tutarları şöyle:

- Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu-Oğlak): 604 milyon 928 bin 344 TL

- Lisanslı Depoculuk Desteği: 97 milyon 315 bin 480 ₺

- Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 40 milyon 640 bin 873 ₺

- Sertifikalı Fidan Kullanım: 15 milyon 527 bin 935 ₺

- Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 14 milyon 392 bin 368 ₺

