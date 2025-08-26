Ayçiçek yağında fiyatlar yükseliyor

Ayçiçek yağında fiyatlar yükseliyor
Yayınlanma:
Ayçiçeği hasadı başlamasına rağmen fiyatlar düşmedi. Raflardaki 5 litrelik ayçiçek yağı son iki haftada 35 lira zamlanarak hızla yükselmeye devam ediyor.

Türkiye’de ayçiçeği hasadı devam ederken, hem tarlada hem de market raflarında fiyatların yükselmesi dikkat çekiyor.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Gülel’in haberine göre, son iki haftada ayçiçeği yağına yüzde 10’u aşan zam yapıldı. Türkiye’de ayçiçeği yağı fiyatları zincir marketlerde 5 litrelik ürünlerde 385 liradan 460 liraya kadar çıktı. Trakya Birlik 44 randımanlı çekirdeği 28 liradan alırken, Konya Şeker 32 lira, Ceylanpınar TİGEM ise 33 liradan alım yaptı. Böylece piyasada yağlık ayçiçeği çekirdeğinin kilogram fiyatı 32,5 – 33 lira aralığına yükseldi.

aycicegi.jpg

Uluslararası piyasalarda ham ayçiçek yağının tonu bin 280 dolara çıkarken, iç piyasada ise son bir ayda fiyat 62 bin liradan 73 bin liraya yükseldi ve 11 bin liralık artış kaydedildi.

Sektör temsilcileri, yılbaşından bu yana raf fiyatlarının 80 lira yükseldiğini belirterek, bu trendin sürmesi halinde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatının 400 lirayı geçebileceğini öngörüyor.

Kuraklık nedeniyle verim düşerken, ithalat kontenjanı kararları da piyasada belirsizlik yaratırken, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde ayçiçek yağı fiyatlarının artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Bu durum, tüketicilerin mutfağında ayçiçek yağının daha yüksek maliyetle yer alacağını gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

