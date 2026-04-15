Avrupa’nın en büyük yatırımı kuzey ormanlarında

TikTok, Finlandiya'ya yaptığı 1 milyar euroluk yeni yatırımla Avrupa'daki veri depolama altyapısını hızlandırıyor. Şirket, Lahti'de ikinci büyük ölçekli veri merkezini planlarken, Kouvola'daki ilk tesisin inşaatı devam ediyor.

Finlandiya'da 1 milyar euro değerinde bir veri merkezi kurulacağı duyurusu, popüler kısa video sosyal ağı TikTok'un ülkedeki ilk benzer projesini başlatmasından yaklaşık bir yıl sonra geldi.

12 MİLYAR EUROLUK "CLOVER" OPERASYONU: DURAK FİNLANDİYA!

Yeni tesis, Finlandiya'nın güneyindeki Lahti şehrinde yer alacak. Yaklaşık 50 megavatlık kurulu kapasiteyle faaliyete başlayacak olan tesisin, gelecekte 128 MW'a kadar ulaşma potansiyeli bulunuyor.

Bu projeler, 200 milyondan fazla Avrupalı ​​kullanıcının verilerini AB içinde yerelleştirme stratejisinin bir parçasıdır. TikTok, Avrupalı ​​kullanıcıların verilerinin depolanmasını ve işlenmesini tamamen kıta içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu yatırım, Çinli ByteDance şirketine ait olan firmanın, AB ve ABD'de veri koruma ve algoritmalar üzerindeki kontrol konusunda artan düzenleyici baskıya yanıt vermeyi amaçladığı 12 milyar euroluk Avrupa Veri Egemenliği Girişimi'nin bir parçasıdır.

Eş zamanlı olarak TikTok, Finlandiya'daki ilk veri merkezini Kouvola'da geliştiriyor. Proje, Finlandiya'nın güneydoğusundaki Koria bölgesinde yer alan ve yerel geliştirici Hyperco ile iş birliği içinde hayata geçirilen hiper ölçekli bir kampüstür.

Bu, birinci sınıf bir altyapı. Binaların alanı yaklaşık 28.000 metrekareye ulaşırken, sanayi alanı 20 ila 24 hektar arasında bir alanı kapsıyor. Planlanan kapasite, genişleme imkanıyla birlikte yaklaşık 100 MW civarında.

Bu durum, tesisi Microsoft ve Google gibi şirketler tarafından kullanılan en büyük İskandinav veri merkezleri kategorisine yerleştiriyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ YATIRIMI MI, YOKSA JEOPOLİTİK BİR KALKAN MI?

Tesisin işlevsel amacı açıkça tanımlanmıştır. Kouvola merkezi öncelikle Avrupa kullanıcılarının verilerini depolamak ve işlemek, GDPR gerekliliklerine uyumu desteklemek ve AB dışına bilgi transferini sınırlamak için hizmet verecektir.

Şirket, tesisin yapay zeka modellerinin eğitimi veya yoğun hesaplama iş yükleri için tasarlanmadığını vurguluyor. Tesis, veri depolama ve yönetimi için güvenli bir altyapı görevi görüyor.

İnşaat 2025 yılının sonlarında başladı. İlk merkezin 2026-2027 yıllarında faaliyete geçmesi bekleniyor; bu da ikinci tesisin devreye alınması için öngörülen zaman dilimiyle örtüşüyor.

TikTok projesi, bazı Fin politikacıların özellikle şirketin Çin kökenli olması nedeniyle yatırımın güvenliği ve şeffaflığı konusunda endişelerini dile getirmesiyle siyasi tepkilere yol açtı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı projeyi 2024 yılında onaylamıştı. Ancak, projenin ilk aşamalarında siyasi farkındalığın sınırlı olması eleştirilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler ışığında, yerel yetkililer desteklerini gösterdiler. Lahti Belediye Başkanı, yatırımın bölgesel ekonomi için önemli olduğunu belirterek projenin planlandığı gibi ilerlediğini doğruladı.

TikTok şu anda Avrupa kullanıcı verilerini Norveç, İrlanda ve ABD'deki merkezlerde saklıyor. Finlandiya'da altyapı kurarak şirket, Avrupa Birliği içinde tam veri yerelleştirme yolunda bir sonraki adımı atıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Ekonomi
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı