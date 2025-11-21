Avrupa'da yeni devasa yatırım: Hangi otomobil şirketi yeni bir süper fabrika hazırlıyor?

Yayınlanma:
Avrupa otomotiv endüstrisi haritasına yeni bir fabrika eklenirken, bir Çin markası daha Avrupa'da "büyük" adımına hazırlanıyor.﻿

Xpeng'in , rekabet gücünü artırmak ve AB dışındaki Çin modellerine uygulanan yüksek ithalat vergilerinden kaçınmak amacıyla Avrupa topraklarında kendi üretim birimini kurmayı planladığı görülüyor﻿ .

Şirket , Avrupa pazarına daha iyi erişim sağlamasını sağlayacak ilk deneme hamlesi olan yerel montaj için Avusturya'nın Graz kentindeki Magna Steyr tesislerini kullanıyor.

xpeng-2.jpg

Uluslararası haberlere göre, bir sonraki adım şirketin planları arasında yer alıyor. Zira yakın zamanda Guangzhou'daki merkezde üst düzey yöneticilerle yapılan bir toplantıda Xpeng'in Başkan Yardımcısı Brian Gu, meslektaşlarına, dünya çapında lider bir rol oynamak isteyen herhangi bir üretici için Avrupa'da güçlü bir üretim varlığının artık tek yol olduğunu vurguladı.

Bu plan, küresel faaliyetlerini genişletmek için önemli adımlar atan şirketin genel stratejisiyle de uyumludur. Xpeng, özellikle Çin'den tamamen prefabrik kitler üreterek Endonezya'da CKD yöntemiyle üretime başlayacağını ve bu kitlerin Endonezya'ya gönderilip ardından yerel olarak monte edileceğini duyurdu.

xpeng-1.jpg

Aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya araç ihracatına başlamış olup, ilerleyen dönemde Latin Amerika'ya da kademeli olarak yayılmayı ve orada da yerel üretim birimleri kurmayı planlamaktadır .

Xpeng, Avrupa'da üretim yapmayı stratejik bir hamle olarak gören tek Çin markası değil. Leapmotor, Stellantis çatısı altında ortaklıkları sayesinde kendine bir yer edinmişken﻿ , BYD Macaristan'da bir fabrika ve Türkiye'de ikinci bir ünite inşasına başladı . Chery de EV Motors ile ortaklığı ve Ebro bölgesindeki ünitesiyle İspanya'da varlığını sağlamlaştırdı .

Xpeng'in büyüme çabalarının meyvelerini vermeye başladığı belirtiliyor. Küresel satışları, 2025'in ilk dokuz ayında etkileyici bir artış kaydederek 310.000 adedi aştı ; bu rakam bir önceki yıla göre üç kat daha yüksek . Aynı zamanda, Çin dışındaki ihracat da %125 oranında arttı.﻿

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

