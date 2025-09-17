Avrupa'da yeni büyük yatırım : Çinli otomobil devi hangi ükeyi seçti?

Açıklama, Stellantis CEO'su Antonio Filosa tarafından finans grubu Kepler Cheuvreux tarafından düzenlenen bir etkinlikte yapıldı ve Leapmotor'un Avrupa üretiminin 2026'da başlayacağını açıkladı. Projeyi hangi fabrikanın devralacağı veya hangi modelin önce üretileceği henüz açıklanmadı.

Ancak her şey, Peugeot 208, Opel Corsa ve Lancia Ypsilon'un halihazırda Zaragoza fabrikasında üretiliyor olması nedeniyle en olası senaryonun Zaragoza fabrikası olduğunu gösteriyor . Ayrıca Stellantis ve Çinli CATL ile işbirliği içinde 4,1 milyar avro değerinde yeni bir LFP akü üretim ünitesinin kurulması da planlanıyor .

Üretim hattına girmesi beklenen ilk model, C segmentinin kalbini hedef alan 4,5 metre uzunluğunda bir crossover olan Leapmotor B10. İlgili B05 hatchback modeli de onu takip edebilir . Avrupa'daki üretim, Leapmotor'un Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek %20,7'lik gümrük vergisinden kaçınmasını sağlayacak .

Markanın Avrupa ürün yelpazesinde, Stellantis ile yapılan anlaşmadan önce geliştirilen T03 (küçük şehir otomobili) ve C10 (SUV) modelleri yer alıyor. Ancak Leapmotor International CEO'su Tianshu Xin, B10 ve B05 de dahil olmak üzere gelecekteki modellerin , Avrupa halkının ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilebilmesi için Stellantis'in Avrupa'daki araştırma merkezlerinden faydalanacağını vurguladı.

Xin yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, " Çin'de otomobil geliştirip üreten bir marka olduğunuzda , Avrupalı ​​müşterilerin davranışlarını anlamak zaman alır ," dedi. "Bizim görevimiz, tüketici geri bildirimlerini toplayıp mühendislik ekibine iletmek, böylece ürünü sürekli olarak geliştirebilmelerini sağlamak. Üretimi iyileştirmeye harcadıkları hız ve enerji gerçekten etkileyici."

Leapmotor'un yakın zamanda düzenlenen Münih Otomobil Fuarı'ndaki ilk Avrupa yılını değerlendiren Xin, "Gelişmeden memnunum, ancak daha iyisini yapabiliriz. Bu gelişimin B10 ile daha da hızlanmasını bekliyorum." dedi.

Şirket, modellerini rakiplerinden daha düşük fiyatlarla sunma stratejisine bağlı kaldığını her fırsatta vurguluyor. Hem C10 hem de piyasaya sürülecek B10 için, bir sonraki alt segmentteki modellerle daha karşılaştırılabilir fiyatlarla sunma planı var . Xin'e göre bu, Leapmotor'un tedarik zincirinin büyük bir kısmını kontrol etmesi ve birçok bileşeni kendi üretmesi sayesinde mümkün oluyor; bu sayede tasarımdan üretime kadar maliyetler düşüyor.

"Aracı piyasaya sürmek için A, B ve C tedarikçileriyle pazarlık yapmamıza gerek yok," diye yorumladı. Aynı zamanda, Leapmotor'un bir elektronik şirketi olarak başladığını ve bunun ona elektrikli mobilite alanında avantaj sağladığını hatırlattı .

Xin ayrıca, markanın bayilerle güven oluşturmak için çok çalıştığını ve diğer Çin markalarının yaşadığı kalite sorunları veya parça sıkıntısı gibi "sürtünme noktalarından" kaçındığını belirtti. Bu alanda, Stellantis ile yakın iş birliği ve entegrasyonun Leapmotor'a açık bir rekabet avantajı sağladığını vurguladı.