Avrupa elektrikli otomobillerde geri adım atıyor

Elektrikli otomobiller etrafındaki tartışma hala ön planda ancak mevcut planın sınırlarına dair ilk varsayımlar şekillenmeye başlıyor.

Renault ve Stellantis'ten Mercedes ve BMW'ye kadar sektörün üst düzey yöneticilerinin açıklamaları ve siyasi liderlerin duruşu , yasağın ya erteleneceğine ya da tamamen kaldırılacağına işaret eden yeni manzarayı ortaya koyuyor.

İklimin göstergesi olarak Avrupa Komisyonu'nun yakın zamanda Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ( ACEA) ile gerçekleştirdiği toplantı olumlu bir atmosferde sona erdi ve emisyon politikasının geleceğini belirleyecek sonraki toplantıların yolunu açtı.

Aynı zamanda Avrupa Halk Partisi Genel Başkanı Manfred Weber, Ursula von der Leyen'in yasal çerçeveyi gözden geçireceğini ve içten yanmalı motorlara "Avrupa'da izin verilmeye devam edileceğini" doğrudan belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dinamik müdahalesi, rota değişikliği hissini pekiştirdi. Merz, planlanan yasağın kaldırılması için açıkça çağrıda bulundu ve hem Komisyon'a hem de Avrupa liderlerine baskı yaptığını vurguladı. " Devlet ve hükümet başkanları arasında kampanya yürütüyorum ve içten yanmalı motorlara getirilen yasağın kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Ancak Merz'in tavrı tepkilerden kaçmadı. Eleştiriler, esas olarak sentetik yakıtları olası bir çözüm olarak görmezden gelme tercihine yönelik ; üretimlerinin sınırlı olduğunu ve akıl almaz maliyetler olmadan kitlesel hareketliliği destekleyemeyeceğini savunuyor. Rakipleri ise onu, daha sürdürülebilir teknolojilere geçişteki dinamikleri feda ederek mevcut durumu korumayı önermekle suçluyor.

Ancak tartışma sadece Avrupa sınırlarıyla sınırlı değil. ABD'de Donald Trump'ın ikinci dönemi , elektrikli mobiliteye yönelik eğilimi önemli ölçüde tersine çevirdi; Kaliforniya, elektrikli araç tanıtım programlarını iptal etti ve içten yanmalı motorları yollara geri döndürdü.

Otomotiv endüstrisinin ekonominin temel taşı olmaya devam ettiği Almanya, Avrupa'daki aşırı katı taahhütler nedeniyle rakiplerine karşı geri adım atmak istemediği için Amerikan pazarındaki gelişmeleri ilgiyle izliyor .

Almanya'nın yıllardır ulaştırma sektöründeki iklim hedeflerini tutturamadığını ve Brüksel'in büyük para cezaları tehdidiyle karşı karşıya olduğunu da belirtmek önemlidir . Bu nedenle, düzenlemelerin gevşetilmesi veya yasağın ertelenmesi, siyaset ve iş dünyasındaki bazı kişiler tarafından gerekli bir "mola" olarak görülebilir.

Öte yandan eleştirmenler, önlemin olası iptalinin elektrikli mobiliteye geçişi geciktireceği , dünyanın diğer bölgeleriyle aradaki farkı açacağı ve gerçek anlamda yenilikçi teknolojilere yatırımı caydıracağı konusunda uyarıyor.