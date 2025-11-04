Avrupa borsaları teknoloji hisselerine yönelik endişelerle karışık kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü teknoloji sektöründeki aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişeler nedeniyle karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 düşüşle 570,58 puana geriledi. Teknoloji hisseleri yüzde 0,97 ile en fazla değer kaybeden sektör olurken, otomotiv endeksi yüzde 0,43 düştü. Banka hisseleri yüzde 0,10, petrol ve gaz hisseleri ise yüzde 0,45 azaldı. Ülke bazında bakıldığında ise veriler şu şekilde:

Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 23.949,11 puana indi.

Fransa CAC 40 yüzde 0,52 azalarak 8.067,53 puandan kapandı.

İngiltere FTSE 100 yüzde 0,14 artışla 9.714,96 puana yükseldi.

İtalya FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09 değer kazanarak 43.262 puana çıktı.



Geçen hafta ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığında gevşeme sinyalleri Avrupa pay piyasalarını desteklemişti. Ancak bugün, belirsiz ekonomik görünüm ve şirketlerin yüksek değerlemeleri sonrası gelen kâr satışları borsalarda düşüşe neden oldu. Analistler, yatırımcıların özellikle ABD teknoloji sektöründeki aşırı değerlemelere odaklandığını belirterek, bu durumun küresel piyasalarda temkinli bir hava yarattığını ifade ediyor. Ayrıca Fed’in faiz politikasına yönelik belirsizlikler ve Asya piyasalarındaki olası düzeltme beklentileri de yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN DOLARIN ALTINDA

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar altın fiyatlarını da etkiledi. Altının ons fiyatı, pazartesi günü dalgalanmaların ardından bugün 3 bin 960 doların altına geriledi.

Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.

ABD'nin gevşek para politikası faiz getirmeyen altını daha cazip hale getirirken, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceği de Fed tarafından şekilleniyor. Son iki faiz indiriminin ardından Fed yetkilileri, gelecek ay yılın son planlanan toplantısı için bir araya gelecek. Fed’in aralık ayında başka bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Dolar endeksi, bugün Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustostan bu yana 100 seviyesinin üzerini gördü.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişeler ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle yıl genelinde düşüş eğilimi görüldü.

Endeks, bu gelişmelerle eylül ayında 96,2 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

Dolar endeksi eylül ayından itibaren aylık bazda yükselmeye başladı. Bugün ise ağustos başından bu yana ilk kez 100'ü aştı. Endeks, TSİ 20,30 itibarıyla 0,30 artışla 100,17 seviyesinde bulunuyordu.

ABD'nin faiz indirimine ilişkin spekülasyonların azalmasıyla doların güçlenmesi sonucu avro/dolar paritesi 4 ayın en düşük seviyesi olan 1,15 doların altına geriledi. Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,27 değer kaybıyla 1,149 seviyelerinden işlem gördü.

BİTCOİN FİYATI, 102 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Bitcoinin fiyatı, güçlenen dolar ve 1,3 milyar dolarlık kripto tasfiye dalgasının ardından 102 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 5,28 azalarak 3 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,60’dan fazla düşerek 102 bin doların altına indi.

TSİ 20.30 itibarıyla 101 bin 197 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yaklaşık yüzde 13 oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek 3 bin 390 dolar seviyesine geriledi.